謝安琪演出走音遭網民狂轟 自爆患創傷後壓力症：失眠同埋會喊

張繼聰和愛妻謝安琪（Kay)今日（14/8）現身尖沙咀出席品牌活動。對於早前為陳慧琳（Kelly）紅館演唱會擔任嘉賓，合唱經典歌曲《囍帖街》，及獨唱一首《3/8》時，遭網民狠批她走音失準，甚至有網民直言呢鋪真係「跌落神壇」。

張繼聰和謝安琪出席活動。（葉志明攝）

Kay接受《香港01》訪問時表示：「我覺得我有PTSD(創傷後壓力症)。其實有呢個問題已經好耐。喺好耐之前，大家突然好注目我呢個人又好多討論，變咗由嗰陣時開始，有時候上到台個人節奏會好亂，點樣呼吸個人都會好唔順，曾經係有發生過，但我都唔想有咁多藉口。我覺得我一直都冇處理累積咁耐嘅壓力，我而家就聽從阿張生話運動就是力量，等自己身體再強壯啲，當遇到咩事嘅時候本能反應會好啲。其實嗰次我係好內疚，我自己有咁嘅問題，我係好唔開心，成個星期都瞓唔到會失眠，同埋會喊，我連出街都出唔到，因為連出街都有一種壓力，當有人望住我，我會喺度諗佢哋又諗緊我嗰次嘅表現，變咗我係好大壓力。」

謝安琪早前為陳慧琳紅館演唱會擔任嘉賓表演失準感內疚。（葉志明攝）

張繼聰接著說：「其實我都花咗好多心血，幫佢度過呢個難關。可能好多人睇到呢個報道之後會話咁多藉口，係，其實冇藉口。同埋表演者一生都要面對自己嘅長處同短處，有時候會克服到，亦會有時克服唔到，呢個係一個過程。我覺得佢心理上多過生理上，變咗要靠佢自己點樣去克服。」