徐熙媛大S｜道明寺現身墓地探望杉菜　言承旭神情哀戚落下男兒淚

大S徐熙媛今年2月在日本驟逝，及後長眠於金寶山玫瑰園，早前網民發現丈夫具俊曄經常獨自前往墓地陪伴，令人動容。曾因拍攝《流星花園》而鬧不和的拍檔言承旭，日前被目擊前往墓園追思舊友，更一度落下男兒淚。



大S2月初因流感併發肺炎在日本病逝，終年48歲。（大S微博圖片）

當年言承旭憑《流星花園》紅爆亞洲。（劇照）

《流星花園》曾紅遍全亞洲。（網上圖片）

大S演《流星花園》時的模樣。（微博圖片）

2001年《流星花園》中，言承旭飾演参道明寺，與大S所飾演的杉菜成為不少人心目中的最佳螢幕情侶。雖然大S曾經表示「言承旭真的很奇怪，我實在無法和他相處，也不想再一起工作！」經過時間流逝二人放下恩冤，去年，大S特意錄製了一段影片，為言承旭加油：「道明寺，我是你的杉菜。以前拍戲時我們總是互相鬧著玩，那時候我覺得你真的是個讓人捉摸不透的『死小孩』，現在反而變成了成熟的大哥哥，更加開朗迷人。你是我生命中的第一個男主角，道明寺。杉菜永遠會在你心中！」當時言承旭言看到大S為他加油的影片感動落淚。

大S驚喜為言承旭送上祝福。（視頻截圖）

言承旭爆喊。（影片截圖）

8月13日言承旭被目擊，全身黑色打扮，與大S的好友賈永婕、王兆傑夫婦一同前往墓地悼念大S。據台灣傳媒報導，言承旭神情也十分凝重，在墓前彎下腰對大S訴說心聲，期間默默擦去眼角的淚滴，。一行人停留在墓前約13分鐘，表達對大S的深切思念。離開後，言承旭獨自駕車到金山吃素，情緒仍然無法平復，邊吃邊落淚。賈永婕透露，她們是約好一起來的，並告訴大S：「杉菜，道明寺來看你了。」