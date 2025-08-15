40歲女星高齡佗B歷盡艱辛　打過300針肚皮貼膠布肥腫難分

現年40歲的戴夢夢在2021年與圈外男友Kyle結婚，升呢做人妻，本月初她在IG宣布懷孕喜訊，並透露求子之路充滿艱辛，最後以試管嬰兒（IVF）技術成功懷孕！日前戴夢夢上載了一段短片，回顧人工受孕過程的不易，更展示自己打排卵針後貼住膠布的肚皮，令人心酸。

戴夢夢2021年尾宣布結婚。

戴夢夢大曬恩愛。（IG@dreamon_mon）

大曬恩愛。（IG@dreamon_mon）

大曬恩愛。（IG@dreamon_mon）

本月初宣布懷孕。

戴夢夢寫道：「雖然我這條片只是十八秒，但是裡面每一張相都會充滿著我在人工受孕這段過程入面，不停重復又重復的畫面🥹因為曾經我也在這條路上面都試過很多次的失望、感到孤單、不知怎麼辦、有什麼辦法可以幫到自己呢😅當時的自己，也是在網上看很多YouTube片，令心靈上得到慰藉🫂解答到我很多心入面的問題❤️現在我也希望可以幫到更多好似我這些高齡產婦想求孕的妳們😉在呢段時間都收到好多準媽媽的私訊，我盡量都會解答有關於這方面的問題或者大家交流一下心得，分享大家的經驗❤️希望準媽媽們都求孕順利成功🥰」

回顧求子之路的辛酸。

回顧求子之路的辛酸。（影片截圖）

抽血。

抽血。（影片截圖）

打排卵針。

打排卵針。（影片截圖）

過程不易。

過程不易。（影片截圖）

成功懷孕。

戴夢夢曾透露自己經歷過無數次努力與失敗才成功佗B，更為懷孕打過300針，而片中所見，她除了要抽血之外，還要自己打排卵針，肚皮上更貼住膠布，估計是打針後肚皮瘀青，而她亦坦言「打排卵針嘅時候係特別腫同肥啲嘅#舊年一路都處於肥腫狀態」，期間更要「無限輪迴打針#無限輪迴抽血」，幸好最終迎來「蛇寶寶」，過程實屬不易！

戴夢夢為懷孕打足300針。

戴夢夢為懷孕打足300針。（IG@dreamon_mon）

戴夢夢為懷孕打足300針。（IG@dreamon_mon）