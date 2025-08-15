香港小姐2025｜9號陳詠詩被指有冠軍相　6號朱文慧讚：人靚講嘢叻

《2025香港小姐競選》決賽即將來臨，在此之前14位候選佳麗今（15日）就出席一個分享會活動，在場還有師姐馮盈盈，大家都紛紛向她請教選美經驗。而在接受《香港01》訪問時，獲網民看好的6號朱文慧及8號岳凡荻就表示懼怕問答環節，但二人早前率先獲得「香港小姐最強莎莎KOL獎」，令她們信心大增。

14位候選佳麗同師姐馮盈盈出席分享會活動。（葉志明攝）

距離決賽的日子即將來臨，在問到現時心情如何時，6號朱文慧就表示：「我OK嘅興奮多過緊張，我哋平時都做咗好多準備，都希望喺最尾決賽可以好自信咁展現自己。」而在旁的8號岳凡荻就揚言：「我係非常之期待可以喺舞台上表現，我都希望自己唔緊張，放鬆啲表現好啲。」而大熱門的9號陳詠詩就表示抱着興奮心情迎接決賽。

而問到9號陳詠詩被師姐馮盈盈看好時，她相當開心：「我聽到嘅時候真係好開心，（大家對你期望咁大會唔會感到好大壓力？）我覺得身為運動員，我好鍾意壓力，反而覺得係一個好好嘅挑戰，點樣可以繼續提升自己。」而她又透露在決賽晚的才藝表演會做體操。

馮盈盈看好9號陳詠詩。（葉志明攝）

9號陳詠詩是大熱門。（葉志明攝）

續問到身為大熱門被指有冠軍相，有那一些佳麗覺得是競爭對手時，她的回答盡現高情商：「其實我覺得個個都真係好靚，各有自己擅長同獨特嘅美。（係咪覺得冇其他對手呢？）咁我又唔係咁睇，我睇嘅真係希望大家可以展現最好嘅一面，都係睇返嗰晚嘅表現。（對自己入三甲有冇信心？）希望可以做好自己。」

9號陳詠詩是一位博士生。（葉志明攝）

另外，提到在日前澳門活動中，獲得「香港小姐最強莎莎KOL獎」的6號朱文慧及8號岳凡荻，率先奪獎是不是已增加了信心時，6號朱文慧就表示：「其實都有少少，好似突然之間俾人睇到，都開心嘅。」在旁的8號岳凡荻就揚言：「我哋兩個其實唔會覺得自己口才有幾好，可能嗰日臨場嘅發揮好啲。」

6號朱文慧（左）及8號岳凡荻（中）早前率先獲得「香港小姐最強莎莎KOL獎」。（葉志明攝）

在決賽當晚其實有多個環節展現，而問到最害怕那一個環節時，6號朱文慧就表示：「其實我諗都係口才最驚。因為臨場反應我可能會比較緊張，希望到時唔好發台瘟。」8號岳凡荻亦都同意，但亦表明只要放鬆不要緊張，即使口才不了得，但笑容可以感染他人。

9號陳詠詩從初選到現在都被視為大熱門，問到6號朱文慧及8號岳凡荻怎麼看時，前者就表示：「好值得，佢人又靚講嘢又叻。」而後者就激讚對方口才了得。

8號岳凡荻亦是大熱門之一。（葉志明攝）