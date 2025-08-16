「無綫才女」入行26年為山頭文化爆Seed　稱人工難以生存：削削削

TVB節目《流行都市》主持宋芝齡一向瓣數多多，除了幕前工作，旗下更有補習社業務，近年更積極參與灣仔地區活動，更曾以自由黨成員身份，參選區議會灣仔選區直選，且榮升灣仔青年聯會主席。不過，宋芝齡凌晨發文疑似為TVB的「山頭文化」爆Seed，大呻員工永遠是「山頭文化」 裏的最大犧牲品，更指公司不斷削減自己的表現機會及工資，更指自己的人工「在香港怎能生存？」！

宋芝齡目前幕前工作僅剩《流行都市》。（FB照片）

宋芝齡曾在這間公司工作，首先人工不是我首要的考慮因素。（截圖）

宋芝齡曬出與公司的通話記錄！（IG/@sungchihling）

宋芝齡去年為旗下補習社會擴張業務。（IG/@sungchihling）

宋芝齡積極參與地區工作。（林靄怡攝）

+ 7

宋芝齡在IG寫道加入這間公司，人工從來不是首要的考慮因素，但因為山頭文化，表現機會及工資不斷被削減，而不得不多方面發展工作：「大家估下我係同邊個對話？公司與員工的想法永遠是有分歧。我從小就在這間公司工作，首先人工不是我首要的考慮因素，最主要是怎樣可以為公司作出最大的付出？如何為公司取得最大的利益？而我本人從公司中可以學到什麼？但在長年累月的工作歲月裏，員工永遠是 #山頭文化 裏的最大犧牲品。儘管你自己如何努力表現、得到外界認同，但在山頭文化裏，永遠都在想如何削減我的表現機會及工資……削削削，大環境氣候好的時候「削」，營商環境不理想也「削」。但在我作為員工這一角，我總覺得沒有安全感，因此任何時候、任何環境下求生都是我的本能，這也讓我從小就養成了多方面發展工作的原因。除了是確保基本生活要有保障外，工作令我刷新存在感也是非常重要。」

她又寫道爆Seed的導火線：「到了今天我收到這個訊息，我只是輕描淡寫地回答要工作不能出席，但公司問我未能出席的原因時，我突然好想send條片——有個建築工人在地盤工作的視頻，內容是有人問年輕人：『有什麼動力驅使你在暴雨下工作？是愛啊還是責任啊？』（答案在這裡不方便寫出🤭，有興趣可以上網search）公司問得出這樣的問題，我就更確定這間公司為何走到現在這景況的真正原因是什麼……🤪👈🏽….」

敢言！（IG/@sungchihling）

有指宋芝齡副業賺多過無綫人工10倍！（IG/@sungchihling）

宋芝齡當年以17歲之齡參選港姐入行至今26年，曾於多部劇集中飾演配角，之後曾到韓國大學進修。2005年回港未幾適逢無綫電視播出《大長今》，打破香港當時最高電視收視紀錄，掀起「長今熱」。由於她精通韓語，因此無綫多次派她負責訪問韓國明星，如李英愛、池珍熙、洪莉娜、趙廷恩等，並擔任翻譯工作，逐漸為人所認識，工作量大增。之後靠韓流效應和藝人身份的知名度，開辦韓語學校，後來再開辦韓國投資移民生意，之後又先後開設婚紗攝影公司和韓式小食店，被封「無綫才女」。一向投資有道，除了創業外，更是金融證券交易持牌人，吸金力非常強勁，極有生意頭腦的她家底豐厚，更獨居半山2000呎豪宅。

非常專業！（IG/@sungchihling）

觀眾發現宋芝齡近年曝光率大幅減少。（截圖）