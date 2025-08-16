性感女星曾因醜外表慘遭霸凌　決心換造型人緣變好︰沒有人認出我

有「真人版蛇姬」之稱的台灣女星林采緹，擁有天使臉孔及魔鬼身材，憑着性感火辣的形象收獲不少粉絲。然而，沒有想過外型如此出眾的她，曾因外貌問題而遭受同儕霸凌，一度在學校被孤立。

近日，林采緹在社交網站上貼影片分享童年往事，原來她小時候曾因外貌關係而遭受同儕霸凌，日子過得並不快樂，她表示：「幼稚園的時候，剪了個西瓜皮（髮型），但是那時候，所有的女同學都是綁辮子、長髮，那個時候我的門牙還蛀牙是黑的，常常被大家排擠。」

而升上小學後，因為呆板髮型問題再加上佩戴粗框粉紅色眼鏡，使她在班上顯得很突兀，經常被同學取笑：「我可以感覺到我被孤立。」直到小學五年級的時候，她決定改變形象，以全新樣貌回到學校，令同學們都眼前一亮：「我就整理了我的頭髮，我媽幫我配的眼鏡其實才100多度，我再也不要戴眼鏡了。隔天我去學校，沒有人認出我，我還聽到別人竊竊私語說『那是林小晴嗎？她為甚麼變這麼漂亮？』從那一天開始，我的人緣變好了。」而正正因為小時候的經歷，讓她覺得外表是很重要的，雖然好看的外表有好處，但她亦認同有實力才能走得更遠：「外表的好處剛開始你可以吸住別人的目光，你還是要去增加自己實力，你才有辦法長久。」

