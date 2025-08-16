48歲盛品儒患重病未能說話　蔡一鳳曝光最新情況：有意識時間多咗

現年48歲的亞視前高層盛品儒（James）昨日（15日）驚爆患重病，他的澳門名媛太太蔡一鳳在社交網貼文，透露老公正與病魔抗爭，並向《香港01》透露James暫時未過危險期，仍在ICU護理，表示：「我們講嘢佢聽得到，不過不能回應」。

今日（16日）蔡一鳳傳來好消息，指James有進步，她以短訊回覆：「今日James進步好多，可以轉頭，有返意識的時間多咗。有時朋友家人來探望會伸手與大家握手，昨日下午還可以與我對視。佢好叻，慢慢進步緊，希望他繼續意志堅強，捱過呢關。」問到James得了甚麼病？她婉拒表示：「不方便透露，實在抱歉」。

蔡一鳳2014年嫁給門當戶對的盛品儒。（視覺中國）

蔡一鳳昨日在社交平台寫道：「親愛的朋友和家人：感謝你們的採訪、祈禱和鼓勵，對James來說是莫大的幫助。所有朋友和家人的探望、祈禱和鼓勵給了他巨大的勇氣，讓他堅持與病魔抗爭。生命脆弱無常，變幻莫測。讓我們都好好照顧自己，保持健康。雖然他仍在與病魔抗爭，但他並不孤單。我們都會陪伴着他，我也會一直陪他關關難過，關關過！我們不會放棄！」

她自言過去一個月，她非常辛苦，更要獨自一人帶着兩個小朋友展開暑假的郵輪行程，這個行程是James發病前訂的，而且沒法退款：「James親自叮囑我不要影響小朋友心情，暑假無論如何讓我也要帶他們去玩，他很有信心他的病情控制得不錯，所以我不得不在沒有工人跟隨的情況下一個人很辛苦帶孩子們出去玩，而且還要一邊擔心James的病情，不想讓James難過，每天要扮得開開心心拍照發給James鼓勵他盡快好起來可以一家人再去旅遊、而且不能讓大家知道James的病情。」

盛品儒與蔡一鳳2014年結婚，育有一對龍鳳胎，家住7000呎赤柱獨立屋。雖然婚前盛品儒曾被爆夜會靚女，不過二人攜手捱過偷食風波，更於2014年11月拉埋天窗，恩愛多年。

蔡一鳳透露盛品儒有意識情況變多。（資料圖片）

蔡一鳳今個暑假要獨自一人照顧小朋友。 （小紅書圖片）

蔡一鳳曾蝕讓豪宅。（蔡一鳳Facebook）

蔡一鳳和胞弟蔡一龍（左一）曾被入稟追數。（蔡一鳳Facebook）