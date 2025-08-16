何廣沛公布婚訊前通知公司高層　大爆對方竟然有咁嘅反應

何廣沛日前在社交平台上載與女友Sarah在沙灘手牽手甜蜜互望，女方手上戴上閃爆鑽戒的照片，宣布求婚成功，並留言：「She said YES！相信一見鍾情的浪漫嗎？而你卻讓我領悟到『未見鍾情』的存在，還記得那張不太清晰，但讓我深深吸引着的照片嗎？從相遇、相識、相約、相戀、相處、相愛，共同經歷的一切，隨著時間的推移，身份也期待着變化。My best friend, soulmate and the love of my life 」獲不少圈中好友送上祝福。

何廣沛今日（16/8）現身電視城出席《剪裁魔法師2》拜神。他就事件接受《香港01》訪問時說：「其實點解會有咁嘅決定，係因為都同佢同居相處咗咁耐，覺得大家真係好夾，加上自己都唔細，都好想同佢組織一個家庭，同埋冇一個因由去拖，冇一個因由唔去做呢樣嘢，加上自己都唔細。」

何廣沛透露婚禮應該在下年舉行。（葉志明攝）

廣沛續說：「我記得喺公布喜訊呢個時候，之前我都有返嚟公司同高層啲同事講我有咁嘅決定，其中有位高層就話『你都37歲啦，唔通唔結婚唔拍拖咩，呢個都好正常吖』，我係感覺到公司高層都好支持我。（求婚時太太有咩反應？）佢係好驚喜嘅，因為當時環境係比較低調，我突然向佢正求婚，佢係呆咗嘅，佢仲問我真係㗎？我到而家仲記得佢表情係好趣致嘅。就係咁佢就應承咗我。」