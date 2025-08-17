張佳添秘戀TVB離巢女星1年　拍拖斷正一杯咖啡兩份飲勁甜蜜丨獨家

現年54歲、人稱「添Sir」的著名音樂製作人張佳添，最近傳出力追TVB高層樂易玲（樂小姐），大讚女方是「TVB女神」，卻稱自己是「冇腳嘅雀仔」，緋聞只是娛樂大家。原來這位情場浪子早已心有所屬，日前被《香港01》獨家拍到與細10歲、前TVB藝人甄采浠（前名：甄詠珊）旁若無人地攬腰搭膊行街去戲院，更一杯咖啡兩份飲，甜蜜指數爆燈！

張佳添為TVB節目《中年好聲音》連續4屆擔任評判，以評論一針見血見稱。（電視截圖）

張佳添早前出席樂易玲生日派對，攬實壽星女影相，繼而傳力追女方。(IG@cha_siuyan)

當日傍晚6時許，張佳添戴住口罩現身圓方商場，身邊出現一位穿着全白衫配超短裙騷長腿、打扮「少女」的長髮索女，細看發現原來是在去年底離巢TVB的甄采浠。二人起初保持一段距離，由商場一樓行上二樓期間愈黐愈埋，去到戲院自動售票處更放下戒心，女方主動將頭挨向男方壯闊的肩膊借力，身體無縫交接十足連體嬰，最後似乎沒有選中心水電影沒有買戲票，轉場到附近餐廳醫肚。

一杯咖啡兩份飲

甄采浠全程採取主動繑實張佳添的手臂，等位入座期間，張佳添終於忍不住搭實女方膊頭，甄采浠則乘勢攬實男方條腰，狀甚親暱。在餐廳內，張佳添終於脫下口罩，二人只點了一塊pizza及一杯咖啡，分甘同味，你一啖我一啖sweet到爆，明顯是熱戀中的情侶。

張佳添同甄采浠一開始保持距離。（陳順禎 攝）

一齊去買戲飛，甄采浠幾乎成個人挨落張佳添手臂。（陳順禎 攝）

繑手行街。（陳順禎 攝）

攬到實。（陳順禎 攝）

去年8月IG洩蜜

翻查二人的社交平台，原來張佳添和甄采淆的戀情早現端倪，去年8月張佳添在IG貼上一張吃春卷扮雪茄的獨照，原來是「女友」視角，皆因甄采浠在相近日子亦有貼出三支「春卷雪茄」的食物相；而早前張佳添出席活動時穿上深淺拼布牛仔褸，甄采淆拍片時亦有穿着過。今年3月，張佳添推出Solo新歌《你的幽靈》更找來甄采浠負責監製，實行情侶檔拍住上。

張佳添是著名的音樂製作人及歌唱導師，亦是前樂隊Black Box主音歌手，近年他為TVB節目《中年好聲音》連續4屆擔任評判，以評論一針見血見稱，數年間收獲不少粉絲。張佳添曾有過兩段婚姻，第一段婚姻是與香港填詞人黃敬佩，兩人於1998年結婚，育有一女，於2012年離婚。 之後，他與澳洲籍女友張佩詩再婚，並育有一女，但最終也以離婚收場。

失婚後單身8年 找啱對象似中六合彩

2023年，張佳添被拍到與長髮女街頭激吻，他稱是被人「出賣」，接受TVB訪問時透露自己單身8年，表示揀女友要求相當高，並列出3大條件：「我婚結過兩次，好清楚乜嘢work乜嘢唔work，要互相吸引，唔可以單方面，要80分或以上，對一世架嘛；相合度，一齊唔使遷就好多，互相包容就開心又長久；相似價值觀，唔係大家好似唔係嗰個世界嘅人，3樣都中就似中六合彩。」

張佳添2023年被影到與長髮女街頭激吻，當時列揀女友條件，稱搵得啱似中六合彩。（YouTube影片截圖）

張佳添最近為譚輝智新歌《熱身要在冧低前》作曲及監製。（IG@claytonmusic88）

甄采浠曾與黃宗澤拍拖

而甄采浠最為人熟知的情史是曾與黃宗澤拍拖，24歲時她獲許冠傑發掘加入「Sam's Angel」，參加過亞洲小姐，但最後落選；其後她與石詠莉、陳樂榣組成性感女團Freeze出道，又直認隆胸，作風非常大膽。2016年底她簽約無綫，不介意做醜婦、母親角色，在《果欄中的江湖大嫂》飾演「惡人菊」一角，拋低靚女包袱，豁出去演出，絕對是她的代表作；而近年亦憑《愛·回家之開心速遞》「高小姐」成功入屋。惟始終TVB競爭大，甄采浠發展始終平平，至去年年底約滿選擇離開，《刑偵12》成為她在TVB的告別作。

甄采浠（原名：甄詠珊）去年底約滿離開無綫。（IG@carisayan123）

甄采浠最為人熟知的情史是曾與黃宗澤拍拖。(資料圖片)

甄采浠希望除了演員外，可作多方面嘗試。（資料圖片）

火辣。（IG@carisayan123）