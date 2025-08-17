何超儀疑不滿廿四味李凱賢借陳子聰過橋　嬲爆：攞好處要適可而止

何超儀老公陳子聰在2022年因大動脈撕裂險些喪命，幸好經過多次手術及積極治療後，身體狀況好轉，但上個月底何超儀突然發聲明表示因老公健康突生變故，她要陪同對方赴美國接受手術治療，所以辭演原定於8月10日在台東參加的音樂會演出，令外界擔憂陳子聰的健康。而廿四味成員李凱賢（Brian）日前（12日）出席活動時，透露陳子聰手術順利，現正休養，並預告將於12月與陳子聰一起開騷，不過昨日（16日）何超儀突然在IG發文爆Seed，疑似不滿李凱賢「代報平安」。

何超儀同老公陳子聰。（視覺中國）

何超儀同老公陳子聰。（資料圖片）

陳子聰。（資料圖片）

去年12月何超儀和老公陳子聰現身尖沙咀出席品牌活動。（資料圖片）

今年3月陳子聰同何超儀現身二人創立的852電影公司發布會。（IG@josie_ho_chiu）

何超儀發聲明。（IG@josie_ho_chiu）

何超儀寫道：「夠啦喂，朋友這兩個字，從來不是可以任用的通行證，兄弟也不代表可以讓你予取予攜，攞好處也要適可而止。有些事，不關己的，便不要參一腳進來，既然不清楚，哪又何必要多講，講一句No comment，問返當事人有幾難，何必話唔講又講。大家做生意，你要宣傳，我明白，但請顧及朋友感受，尤其是那個是你口中病重的兄弟。」

廿四味成員李凱賢（Brian）日前（12日）出席活動時，透露陳子聰手術順利，現正休養。（資料圖片）

並預告將於12月與陳子聰一起開騷。（資料圖片）

去年3月陳子聰聯同廿四味出席《The Wild Ones Music Festival》第二場。

對於預告將於12月開騷，何超儀就反駁：「我看到你一句說我們12月才回來，我實在驚訝，原來你知道的比主診醫生還多，但感恩上天，我們不用等到12月，我們現已啟程回香港，但你一句話，累得我們要向幾多人交代、解釋，拼命拉住那些投資者後腿說： we are still here，唔好走啊，唔使等到12月㗎。」最後她再嬲爆表示：「好兄弟，下次要宣傳，請不要找心臟有病的朋友來過橋，他心血少，唔激得。也勞煩下次廣播我們的事前，可否打個電話來問一句先，無謂搞到大家以後WhatsApp前，都要簽NDA啊。（保密協議）。#本來無一物何處惹塵埃」

何超儀不滿。（IG@josie_ho_chiu）