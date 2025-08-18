「最強江湖大嫂」近況曝光零贅肉極凍齡　網民激讚：這狀態太牛！

現年59歲的關秀媚因參選港姐而入行，是90年代性感女神，2005年淡出娛樂圈，近年與李煒尚（前名李尚文）離婚後宣布復出。曾是「晶女郎」之一的關秀媚日前現身王晶的小紅書，分享昔日片場的趣事，而關秀媚的近況卻引起大批網民熱議。

關秀媚是1987年港姐，王晶近日就說到，她其實好靚女，但當年實在太多靚女，有楊寶齡、李美鳳、林穎嫻、邱淑貞等，令關秀媚三甲不入。（TVB）

關秀媚與張家輝在《黑馬王子》每次同框必有笑料，深受影迷歡迎。（影片截圖）

電影開場已經不少性感場面。(《知法犯法》影片截圖）

關秀媚曾在多套電影，包括《知法犯法》、《黑馬王子》、《龍在江湖》等電影中飾演江湖大嫂，而被封為「江湖最強大嫂」。片中提到在《知法犯法》中跟吳彥祖有不少大膽的情慾戲，關秀媚直言自己是演員，不能挑對手，但自覺幸運，因為幾乎所有對手都是男神級靚仔演員。被王晶問到拍攝感情戲可曾試過動心，關秀媚表示：「我在TVB的時候，第一兩套係有嘅，當時年紀比較小，但往後的日子，人大了成長了，在電影裡面從來沒有。」

關秀媚驚喜現身王晶小紅書。（小紅書）

兩人在片中大談過往的拍攝點滴。（小紅書）

關秀媚有「最強江湖大嫂」之稱。（小紅書）

關秀媚狀態依然非常好。（小紅書）

片中關秀媚穿上開胸米色直間恤衫及長褲，只化上淡妝，皮膚狀態極佳，身材亦沒有走樣。有大批網民看到片段後，都忍不住留言大讚依然風韻猶存：「她年輕時候是真漂亮，女人味十足」、「六十歲保養成這樣很牛了」、「她的名字媚就足以說明她的特色」、「超級喜歡她演的大嫂！太帥了」、「六十幾歲了保養這麽好」、「太漂亮了」、「現在的狀態也不差」、「大嫂氣質」、「這狀態太牛了！」。