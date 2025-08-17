性感女神新劇開鏡儀式生圖曝光真實狀態　臉上歲月痕跡更顯自然美

現年53歲的朱茵現年52歲的朱茵當年憑住紫霞仙子一角而成為了大家心目中的女神，雖然她如今已青春不再，但多年來一直保養得宜，無論樣貌和身材都keep得好好，恍如吃了防腐劑，是圈中的凍齡女神。朱茵成為人妻人母後便主力照顧家庭，甚少參與幕前演出，至近年囡囡逐漸長大，她才復出參演內地綜藝節目。朱茵2023年更接拍了ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，再度活躍於幕前。

朱茵單眼這一幕絕對是經典中的經典。（電影畫面）

黃貫中與朱茵及女兒一家三口。(微博圖片)

去年TVB 2025年節目巡禮當中，預告了來年會有15套劇集，其中就有邵氏與內地平台共同合拍的重頭劇《風華背後》，朱茵亦有份主演，令一眾劇迷與粉絲相當期待。日前有網民就於社交網分享了偶遇朱茵的視頻，以「在海港城看到女神朱茵啦！」為標題，發文寫道：「#朱茵 現身電視劇 #風華背後 開機儀式，53歲了狀態還是那麽好，魅力不減當年。」從博主原相機拍攝的片中可見，朱茵身穿黑色斜膊短裙加披肩襯小白鞋，身材十分嬌小，她在扶手電梯上跟粉絲揮手打招呼，表現友善親民。生圖的朱茵依然相當靚女，雖然在她的臉上也是能看到歲月的痕跡，但反而更顯得自然真實，不少網民都讚朱茵以她這個年紀來說，這個狀態已經是很好了。

朱茵生圖。(香港趙大拿@小紅書)

