盛品儒病重傳末期肝癌跌至70磅　蔡一鳳：小朋友見爸爸好辛苦都喊

現年48歲的亞視前高層盛品儒（James）近日驚爆身患重病在ICU留醫，他的澳門名媛太太蔡一鳳在社交網貼文，透露老公正與病魔抗爭，曾向《01娛樂》透露James暫時未過危險期，仍在ICU護理，表示：「我們講嘢佢聽得到，不過不能回應。」

48歲的亞視前高層盛品儒（James）近日驚爆身患重病。（VCG）

太太蔡一鳳承認老公盛品儒正在ICU與病魔搏鬥。（VCG）

雖然昨日（16）日蔡一鳳向《01娛樂》表示老公情況好轉，「有返意識的時間多咗。有時朋友家人來探望會伸手與大家握手，昨日下午還可以與我對視。佢好叻，慢慢進步緊，希望他繼續意志堅強，捱過呢關。」不過她就拒透露盛品儒到底患了什麼病，只說不便透露。

蔡一鳳透露盛品儒有意識情況變多。（資料圖片）

盛太又在社交平台呼籲大家幫手集氣，自己會一直陪老公度過難關，永不放棄。不過今日有最新消息指，盛品儒求醫時已確診末期肝癌，體重急跌至70磅，非常瘦弱，而現時留醫的他身上更是插滿喉管。

再有消息指盛品儒患末期肝癌，體重暴跌至70磅，蔡一鳳未有否認，表示老公不想公開病情，盼大家見諒。（VCG）

當《01娛樂》向蔡一鳳求證肝癌一事，她未有否認，以短訊回覆：「James並不想公開佢嘅病情，為了尊重佢，我唔方便透露，實在抱歉，希望理解。🙏」對於盛品儒最新情況，蔡一鳳向《01娛樂》透露他雖未過危險期，但病情再有好轉，續道：「謝謝各位媒體朋友的關心。今天ames在ICU未過危險期，不過更好一點兒了，還想提筆寫字，不過沒有力氣把字寫好。剛剛我在醫院問他，我會在這裡同你一齊撐住，你能支持住嗎？他點頭！佢神智清醒佐好多。開始可以表達自己，不過人都係虛弱，要俾啲時間佢。非常感恩。希望佢盡快好返，可以親自答返各位媒體朋友嘅關心查詢，答謝大家，請大家幫佢一齊集氣。」

蔡一鳳透露老公神智比之前清醒，她問老公：「我會在這裡同你一齊撐住，你能支持住嗎？」而盛品儒則向她點頭。（VCG）

蔡一鳳表示會努力撐實James和自己，至於一對6歲龍鳳胎亦曾有探望爸爸，蔡一鳳說：「小朋友前兩日見到爸爸好辛苦，都流眼淚。一放學都想來陪爸爸。不過James喺普通病房嘅時候就唔係好想小朋友過嚟太密，擔心醫院細菌多，始終都兩個小朋友年紀太細，驚佢哋風險大。」