王晶親揭謝霆鋒離婚真相　指張栢芝母性大發但背後做了一件事

45歲的張栢芝，跟前夫謝霆鋒育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），本來的金童玉女，至2011年卻走向離婚之路，相當可惜，其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承（Marcus）。栢芝跟霆鋒的離婚原因，眾說紛紜，名導演王晶近日在網上節目《笑看江湖》，親爆栢芝經常在背後罵霆鋒，成為二人離婚的導火線，他更以四字總結二人離婚真正原因。

王晶表示栢芝好鍾意霆鋒。（《笑看江湖》截圖）

霆鋒手指受傷，栢芝半夜幫他搽藥膏。（《笑看江湖》截圖）

王晶跟女兒王子涵主持的網上節目《笑看江湖》，經常大爆娛樂圈秘聞，最近的話題，講到謝霆鋒和張栢芝離婚真相，引起了全網的好奇心。王晶先提到「鋒菲戀」，指當時二人不夠成熟，所以很快分手。之後拍攝《老夫子》，霆鋒跟栢芝邂逅相戀，「栢芝好鍾意霆鋒，霆鋒手指受傷，夜晚栢芝趁他睡著時幫他搽藥膏，之後霆鋒在菲律賓租了一個海灘，向栢芝求婚，我記得就好浪漫。」

栢芝一向是零死角美女。（微博圖片）

霆鋒早已跟王菲復合。（微博圖片）

王晶聲稱各自拍過二人，但他們真的合不來，「我拍過一部戲叫《無價之寶》，當時他們還未離婚，裡面好多童星，栢芝母性大發煮嘢給他們吃。但她一路煮東西時就一路罵霆鋒，妳天天這樣，就是妳有很多不滿，妳這段婚姻很難維持的，果然沒多久就真是離了婚，其實兩個人是性格不合的，但是兩個人互相的吸引力，令他們覺得可以解決那些問題。」王晶更表示後尾有角色都不敢找霆鋒，改用伊健客串。其實現時霆鋒跟王菲復合，栢芝同三名兒子相處融洽，各自找到幸福，王晶忽然重提二人感情事，被網民指他江郎才盡，要抽水維生。

張栢芝拍攝《無價之寶》，煮東西給小演員吃。（《笑看江湖》截圖）

王晶指栢芝背後常罵霆鋒。（《笑看江湖》截圖）

王晶指栢芝好多不滿。（《笑看江湖》截圖）

改用伊健，不敢用霆鋒。（《笑看江湖》截圖）

王晶爆料指霆鋒、栢芝「性格不合」。（《笑看江湖》截圖）