李龍基否認王青霞出獄後失聯　被問婚期竟答：佢希望盡快被淡忘

李龍基深愛女友王青霞，即使女方之前入獄，基哥也默默守候，更多次當眾落下男兒淚，相當癡情。王青霞身陷囹圄期間，二人捱過了近一年半的「遠距離戀愛」，但基哥不離不棄，還多番拍心口保證，待女友出獄後就會結婚。上月7日王青霞出獄，基哥被《01娛樂》獨家直擊他手持60枝玫瑰花去接機，更激動得淚流滿面。

李龍基與王青霞捱過近一年半分隔牆內外的生活，上月終於重聚。（資料圖片/葉志明攝）

基哥帶住60支玫瑰花接王青霞出獄，寓意「分分秒秒都愛你」。（資料圖片/葉志明攝）

能與女友久別重逢，感性的基哥再一次老淚縱橫。（資料圖片/葉志明攝）

不過近日竟有傳二人情海翻波，日前劉雅麗分享了在加拿大多倫多遇上李龍基的照片，原來李龍基前往當地登台，更與一班好友相約食飯敘舊，不過全程未見王青霞同行。外界就質疑為何基哥孤身一人，不似昔日跟女友形影不離，之後更有人惡搞一張二人的合照造謠，上面寫住「尋妻 人間蒸發 清（青）霞回鄉失蹤 基哥婚期無望」

劉雅麗日前在小紅書分享了在加拿大多倫多遇上李龍基的照片。（小紅書）

昔日王青霞與基哥形影不離，會陪他去朋友聚會，不過今次基哥遠赴加拿大登台，都未見Chris同行，令外界揣測二人此情不再。（小紅書）

有人惡搞一張二人的合照造謠，上面寫住「尋妻 人間蒸發 清（青）霞回鄉失蹤 基哥婚期無望」（網上圖片）

《01娛樂》向李龍基查詢，他否認與王青霞失聯，問：「你應該係睇到Youtuber在網上亂講的東西吧？唔好相信這些所謂Youtuber，我去咗美國、加拿大登台，共演出5場！我出國前仲送咗Chris番佛山，她父母的家！何來失聯？😂😂😂😂😂」他直斥有人老作作到天馬行空、離晒大譜，並說：「因為在加拿大碰上劉雅麗，我哋一齊影咗一張相，相片內有我，劉，詹秉𤋮，陳國峰，YouTuber不面（見）Chris,便大造文章！佢哋應該係TVB走去來的編劇😂😂😂😂😂😂😂」

李龍基否認與女友失聯，斥YouTuber老作天馬行空，離晒大譜，他更透露：「我去咗美國、加拿大，登台，共演出5場！我出國前仲送咗Chris番佛山，她父母的家！何來失聯？」（資料圖片）

而被問到婚期，基哥就不欲透露，只表示：「我答應Chris以後任何事都會低調處理，她希望盡快被淡忘！所以我只可說，我哋現在很好，多謝各位關心🙏🙏🙏😀😀😀😀」