60歲影后現身廣東歌Disco夜蒲　High爆騷舞技吸引年輕人圍觀

Canton Disco近年開始復興，不少酒吧、夜場會播放一系列80年代至千禧年代的跳舞廣東歌，請DJ打碟，讓參加者隨節奏熱舞。其中與容祖兒合作無間的「鼓王勳」（Steffunn）是Canton Disco推手之一，活動愈搞愈大，就連藝人明星都現身一齊跳。

Canton Disco氣氛超好！（IG@cantomania_official）

早前容祖兒、MIRROR的AK（江𤒹生）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）及Lokman（楊樂文）、ERROR的193（郭嘉駿）及張紋嘉都先後現身不同的Canton Disco活動，令全場氣氛更高漲。而日前竟然就連影后吳君如都光臨諾士佛臺一間夜店，聽到張國榮的《Monica》、郭富城、鄭秀文、梁漢文及許志安的《火熱動感La La La》時，她更忘我地跳舞，動作靈活，引起現場年輕網民圍觀。

容祖兒都去過Canton Disco撐老友鼓王勳！（IG@funn_steffunn）

MIRROR都參加過！（IG@funn_steffunn）

193亦有參加。（IG@cantomania_official）

日前竟然就連影后吳君如都光臨諾士佛臺夜店的Canton Disco派對。（Threads@warmer._.official）

聽到張國榮的《Monica》、郭富城、鄭秀文、梁漢文及許志安的《火熱動感La La La》時，吳君如好High！（Threads@warmer._.official）

影片在網上傳開後，有網民留言：「想聽佢唱相逢何必曾相識」

進入忘我狀態，惹來身後的年輕人圍觀。（IG@atmosphere.hkg）

君如即使已60歲仍精力充沛，舞姿靈活！（IG@atmosphere.hkg）