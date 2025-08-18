被張佳添力追竟係煙幕？　樂易玲：我唔知佢有咩女朋友

邵氏與內地平台合拍的劇集《風華背後》陣容鼎盛，由樂易玲監製，汪明荃、黃宗澤、蔡少芬、朱茵、姜大衞、譚俊彥、等人主演，昨日（17日）樂小姐率領一班演員出席開鏡拜神活動。樂小姐接受《香港01》訪問時被問到今次請到那麼多花旦出山拍攝是否很困難，樂小姐表示其實劇本已經寫好一段時間，但因為很多花旦都很喜歡劇本：「有好多好好嘅花旦，都好鐘意我哋嘅劇本，所以呢係答應幫我哋演出。」

一班演員出席開鏡拜神活動。(陳順禎 攝))

邵氏與內地平台合拍的劇集《風華背後》陣容鼎盛。(陳順禎 攝)

《風華背後》由汪明荃、黃宗澤、蔡少芬、朱茵、姜大衞、譚俊彥、等人主演。(陳順禎 攝)

樂小姐更指昨日開鏡原來並不是已經齊人，只是來了大部分，她表示「仲有幾位都好勁嘅藝人就遲啲先至埋位」，到底樂小姐口中所說的幾位很勁的藝人是誰，相信大家都很想快點知道。劇集的簡介中可以見到有林嘉華，今次劇集繼續請到嘉華哥出山拍攝，相信拍攝現場又會變得歡樂。至於樂小姐怎樣哄一班花旦小生幫忙拍攝時，她則指是用了「誠意」跟「劇本」，而阿姐對劇本有意見時亦有向樂小姐反映，可見溝通一定沒問題，樂小姐表示劇本弄好後每人都會與導演及編劇對話：「佢哋會將佢哋嘅想法，有啲對白嘅唔同嘅講法，佢都會攞出嚟傾嘅。」而阿姐則最關心的就是她的造型。

樂小姐更指昨日開鏡原來並不是已經齊人，只是來了大部分。(陳順禎 攝)

另外樂小姐被問到早前有傳被張佳添力追，原來只是煙幕，他被拍到與「黃宗澤前女友」甄采浠（前名甄穎珊）已一起，樂小姐則指不知道張佳添拍拖這件事：「我唔知佢有咩女朋友㗎喎，唔關我事，我唔知道，我哋大家係同事嚟。」

查小欣分享了《中年好聲音》的評審張佳添在派對上為樂小姐高歌的片段。(IG@cha_siuyan)

至於之前樂小姐指張佳添是「無腳嘅雀仔」，張佳添向樂小姐反映他多了新花名：「佢話佢花名叫無腳雀仔」，而張佳添對於新花名，他表示沒有不滿：「佢話（個名）好啱佢。（浪子係咪？）咁我又唔知。」