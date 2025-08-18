《Running Man》金鐘國無預警宣布結婚　新娘子身份極神秘

現年49歲的韓國男星金鐘國今日（18日）無預警傳出結婚消息，消息震驚大批網民！韓媒報道指金鐘國在京畿道平澤拍攝SBS綜藝節目《Running Man》時，與嘉賓張東潤、金雅英錄制開場期間，突然表示：「有話要說」，其後宣布結婚消息，不過未有透露新娘子的身份。

金鐘國無預警宣布結婚！（IG圖片）

據知，金鐘國將在首爾一所私人場地舉行婚禮，僅邀請家人及親密朋友參加，不會對外公開。金鐘國所屬經理人公司表示，今年是金鐘國出道30周年，能在這個有意義的年份有新的開始，感覺更加有意義，有希望大家能夠支持與祝福一對新人。而金鐘國早前在其出道30周年時，透過粉絲俱樂部發出手寫信，親自跟粉絲表示自己準備結婚：「今年雖然是出道30年，但我沒有製作專輯，而是有了另一半。」

新娘子身份極神秘。（IG圖片）

金鐘國熱愛運動，練得一身超強肌肉。（IG圖片）

金鐘國曾為三人男子組合Turbo成員，之後參與《Running Man》等多個綜藝節目。2005年時，因節目《X-Man》與女星尹恩惠結緣，兩人默契十足，被封為「理所當然情侶」，緋聞傳足多年，但雙方未有公開承認。另外，金鐘國今年5月，以62億韓圜（約2936萬港元）購入位於首爾江南區的高級別墅，住進新居後已傳出準備結婚，不過當時金鍾國一直沒有回應。