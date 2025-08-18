盛品儒離世｜7000呎赤柱獨立屋豪宅開派對　巨型客廳招呼星級名人

前亞視高層盛品儒（James）今日（18日）凌晨12時許於養和醫院病逝，終年48歲。名媛太太蔡一鳳公布死訊，並透露丈夫帶笑離世，沒有痛苦，安詳而去。她留言表示：「致各位親友，我們的光 盛品儒 James Shing 已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年四十八載。 辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。」

身為前電視台高層的盛品儒生前與蔡一鳳生活富貴，尤其是他們位於赤柱的7000呎獨立屋豪宅，不時因奢華佈置和宴請名人而成為城中熱話。盛品儒家中的巨型客廳可容納數十名客人，設有可坐12人的長方形飯枱，並採用一系列金色的名牌餐具，氣派十足；另外有卡拉OK房及無敵海景露台。

兩人曾邀請城中名媛薛芷倫（Fanny）、張耀揚、戴夢夢、星級排舞總監Sunny Wong（黃國榮）、林燕玲老公葉浩文等人到家中舉行派對。而蔡一鳳本人亦有生意頭腦，去年創立了專為媽媽而設的The M Club - BBCook Apps，主要提供寶寶的健康食譜及有關母嬰各方面的資訊，市值近半億。當時蔡一鳳於豪宅舉行了一個Launch party，並邀了公司股東朋友，包括金融、地產、投資、保險、教育、銀行、法律、醫療大健康、知識產權、娛樂圈，各行各業專家，到家中開派對。

2021年盛品儒家中6名外傭及1名司機在短短一個月內集體辭職，蔡一鳳發千字文控訴並懷疑仲介公司出蠱惑，卻被網民一度質疑為「最難頂顧主」。據報道指，蔡一鳳翌年在小額錢債審裁處獲判勝訴，獲賠償1萬7千多元中介費用。

