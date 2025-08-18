盛品儒離世｜出身名門祖上是晚清猛人　爺爺愛賭一夜輸過百套豪宅

盛品儒（James Shing）於今年6月確診肝癌，入院深切治療部（ICU）對抗病魔，病情一度嚴重且體重驟降至約70磅（約31.7公斤）。其妻蔡一鳳全程陪伴，曾公開呼籲為他集氣，透露兩位6歲龍鳳胎子女探望時感傷落淚。今晨，盛品儒於香港養和醫院在家人懷抱中安然離世，遺孀表示他辭世時帶笑，安詳無痛，眉目舒展如憩雲端。

盛品儒今晨於香港養和醫院在家人懷抱中安然離世。（VCG）

盛品儒出身名門，為晚清實業家盛宣懷四子盛恩頤的孫子，家族以商業及政界聞名。盛品儒家族歷史深厚，盛宣懷是中國近代著名實業家及政治家，曾創辦北洋大學堂和南洋公學。盛品儒本人亦是江蘇省政協委員及華商會青委會副主席。其父盛毓鳳在香港經營房地產，旗下有著名上海「留園」飯店。堂兄王征曾為亞洲電視（亞視）大股東，2010年入股後任命盛品儒為亞視執行董事。

盛品儒出身名門。（視覺中國）

盛品儒的爺爺盛恩頤，就是晚清首富盛宣懷的兒子，盛恩頤沉迷賭博，甚至一夜之間輸掉上海北京路、黃河路一帶100多套豪宅，導致盛家財產迅速敗光。他生活奢華，娶了多個妻妾，揮金如土，最終難逃賭博帶來的破產命運。

蔡一鳳2014年嫁給門當戶對的盛品儒。（視覺中國）

盛品儒曾在加拿大留學，1999年返港發展。2010年至2013年任亞視執行董事，但因允許王征違規參與管理，被通訊事務管理局勒令辭職，該事件亦是亞視2016年停播的導火線之一。