盛品儒離世｜曾偷食郭奕芯　fb連環向蔡一鳳認衰箍煲同月宣布結婚

亞視前高層盛品儒（James）近日驚爆身患重病在ICU留醫，其澳門名媛太太蔡一鳳在社交網貼文，宣布盛品儒於今日（18日）凌晨12時許於養和醫院病逝，終年48歲。

盛品儒異性緣旺，2011年2月他與祖籍杭州的2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶傳緋聞；2012年7月，盛品儒疑與前無綫藝人陳霽平發展姊弟戀4個月。而他最終情歸澳門名媛蔡一鳳，在2014年註冊結婚，翌年舉行婚宴。

盛品儒人生最後階段時，太太蔡一鳳皆陪伴在側，昨日盛太更透露：「剛剛我在醫院問他，我會在這裡同你一齊撐住，你能支持住嗎？他點頭！」儘管如此，但盛品儒與蔡一鳳的感情也出現過暗湧，最為人熟知的是曾當街攬啜郭奕芯（Ashina）。

新聞曝光後盛品儒隨即在網上發文箍煲，表示：「今次事件確實我錯了及要付上責任，因之前和女朋友分手，心情太差加上酒精影響，給人有機可乘，『全程直播』.. 剛好有一編報導有講及我工作，但不算太負面，順便share一下。至於我有否策劃呢件事去宣傳，誰得益誰受傷害，相信公道自在人心。『而請今次事件的得益人不要再用頭版娛樂新聞不停地去轉載去傷害我和我重視的人！』。在經過這次事件我深受教訓，也令我明白一件事，對我來說最重要的不是事業...最重要的我不能失去一個真正關心我，瞭解我及愛我的Michelle, 我會盡一切努力及辦法去拯救我哋的關係。如成功，我相信我哋感情一定更堅定更深厚，而且我相信Michelle一定係我將來的另一半! 現我已放下手上的工作去箍煲，請大家支持! 希望成功!! 」他之後更在facebook張貼了一大堆蔡一鳳的照片，不斷說：「I miss u, Michelle....」

同年7月，盛品儒箍煲成功，兩人在出席香港動漫節活動時公布翌年「拉埋天窗」。蔡一鳳在facebook貼了有關她結婚消息，並留言：「逼婚都有嘅，你犀利，服了！」盛品儒同時也在fb分享蔡一鳳連結再風騷說：「得米。」兩人隔空打情罵俏，最後蔡一鳳在facebook留言：「全部媒體幫盛生求婚，盛生真係天大面子。唔應承都難……」

不過婚後盛品儒未有定性，2016年，婚姻曾遭一名自稱Tasha的女子介入，Tasha還不停留言畀蔡一鳳。男方及後承認老婆太忙，所以識了一位女性約出來「飲嘢」，但純粹想刺激太太，並沒有越軌；而蔡一鳳亦發文：「公眾人物要有公眾人物的言行舉止，希望老公痛定思痛。因為我之前太忙了，這位小姐才有機會不停地撩我老公，希望她回頭是岸。讓關心我們的朋友家人擔心了⋯⋯實在抱歉。事情是，這是以前小倆口的彆扭事，被有心人士利用了。一年前已經請呢位小姐唔好再不停發信息打電話給我老公，捍衛家庭是女性本能。」她更公開Whatsapp對話，指盛品儒早已在fb註明已婚，Tasha不可能不知道他有太太。盛品儒為了箍煲，再在fb發文：「我的小三是我的公司及工作。叫佢返屋企照下鏡！唔好再來嚇人啦！」不過其後盛生盛太轉趨低調，加上小朋友出世，二人感情似乎相當穩定，盛品儒亦已真正修心養性，再無緋聞傳出。