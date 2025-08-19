43歲TVB花旦直播崩潰吸氧爆喊　壓力爆煲與老公屢傳婚變分居

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）樣靚身材正，近年除了拍戲本業外，亦北上密密發展帶貨直播，與視帝老公王浩信齊齊開拓內地市場，更獲網民極力邀請上內地箍煲綜藝《再見愛人5》。陳自瑤日前拍片自爆2023年剛開始做直播帶貨壓力極大，努力達到外界期望的她竟要嚴重到要吸氧集兼崩潰爆喊！

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG：@chenchiyiu）

王浩信與陳自瑤同囡囡QQ一家三口。(VCG)

陳自瑤近日憶述在TVB的日子只顧努力演戲，入行17年終於奪得第一個獎項《最佳女配角》。陳自瑤反思：「就這樣了嗎？」後來2023年3月她獲邀做人生第一場直播，首次直播睇到網民留言緊張又忐忑，為了直播努力讀熟厚厚一疊稿。她指突破舒適圈很累，「我也曾經累過、崩潰過、質疑過。」陳自瑤在影片中分享吸氧氣、爆喊及崩潰抓狂整亂頭髮、以及坐在地上放棄的低潮時刻。最後陳自瑤成功突破，在內地累積一定人氣加入綜藝《中國新主播》任評審，演出不同類型劇集。

陳自瑤近年與老公王浩信齊齊北上發展，婚變傳聞亦引起內地網民熱議。兩人於2011年11月11日舉行婚禮，翌年4月誕下女兒王靖喬，結婚長達14年，近年接受媒體訪問對於彼此生活近況毫不知情，引來網民揣測婚姻出現危機。2021年王浩信奪得雙視帝公開多謝陳自瑤，陳自瑤驚現「黑面」，再度惹來婚變疑雲，更一度有傳是34歲視后蔡思貝介入兩人婚姻，不過沒有真憑實據。

陳自瑤第一次直播壓力大到要吸氧。（小紅書）

爆喊崩潰。（小紅書）

發癲。（小紅書）