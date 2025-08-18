56歲單身富婆狂摸細31歲爆肌小鮮肉 曾戀有婦之夫後悔做第三者

56歲女藝人郭少芸早年離巢後北上發展，定居杭州轉型做直播帶貨及出席商演，一向是圈中富婆的她近年合共斥資2,600萬在香港掃入5個單位，有地產業界人士估計如所有物業放租，租金年收入可達近百萬元，以搵銀為重心。感情方面，郭少芸只公開過劉少君和TVB編導鍾國強的戀情，單身多年的她曾拍片分享如今不用接孩子及早起整早餐，隨心所欲購物自由自在。可是原來郭少芸對小鮮肉沒有抵抗力，近日她竟公開狂摸半裸大隻後生男，非常猴擒！

郭少芸日前拍片邀請肌肉男廚師上門煮飯。個笑雲一見到靚仔經已流口水，大讚助理做得好。郭少芸狂望嫩男胸肌自拍，又親手幫戴圍裙，為了迫使小鮮肉除衫，更將冷氣機溫度調高，她亦如願以償見到小鮮肉半裸煮飯。郭少芸借口指「油好像濺到你了」，狂出手摸小鮮肉手臂，更興奮指：「他的胸肌都在跳！」郭少芸得知小鮮肉才25歲，郭少芸更指：「沒事我反過來！」最後獲小鮮肉親手餵食，令人羨慕！

郭少芸曾公開過兩段戀情，她曾因拍攝《真情》與有婦之夫劉少君撻着，介入男方的婚姻，成為第三者，最後劉少君與老婆離婚收場。多年後郭少芸接受訪問時直言後悔曾做第三者，並指當年自己十分「細路女」，思想未夠成熟，而且過於投入角色，現時絕不會再接近有婦之夫。而郭少芸另一段戀情就是與TVB編導鍾國強拍拖，1999年鍾國強因交通意外一度昏迷，當時郭少芸每日都到醫院探病，可惜最後都分手收場，之後郭少芸就未有再公開過戀情。雖然情場失意，但郭少芸與媽媽就感情十分好，經常帶媽媽到處吃喝玩樂，十分孝順！

