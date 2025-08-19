甄采浠張佳添拍拖一年　竟因一事與男方前妻黃敬佩好老友

音樂才子張佳添近日爆出新戀情，被《01娛樂》獨家影到他與前女團Freeze成員兼TVB前藝人甄采浠（甄詠珊）拍拖，二人攬腰搭膊不特止，更一杯咖啡兩份飲。

一齊去買戲飛，甄采浠幾乎成個人挨落張佳添手臂。（陳順禎 攝）

繑手行街。（陳順禎 攝）

攬到實。（陳順禎 攝）

（陳順禎 攝）

張佳添之前拍MV，甄詠珊做監製兼在現場執頭執尾，細心幫男方化妝。（IG@claytonmusic88）

張佳添曾自稱「冇腳嘅雀仔」，有過兩段婚姻但都離婚收場，他的第一任太太是《死性不改》填詞人黃敬佩，二人1998年結婚並育有一女，至2012年分開，不過關係仍相當友好，甚至會一齊拍片，而張佳添亦有follow前妻並與女兒見面。

張佳添曾自稱「冇腳嘅雀仔」。（IG@claytonmusic88）

張佳添與首任太太黃敬佩離婚後仍關係友好。（YouTube@中女愛漫遊-黃敬佩 Peggie Wong）

張佳添與黃敬佩育有一女。（IG@claytonmusic88）

但令人意外的是，甄采浠與黃敬佩都是好友！二人志趣相投，同樣是Labubu fans，數個月前黃敬佩分享自己的Labubu珍藏，甄采浠還留言：「真係唔好意思，荼毒咗你㖭。」

甄采浠與黃敬佩原來是好友！（IG@peggiewongkingpui）

原來因為甄采浠與黃敬佩都喜歡Labubu。（IG@ carisayan123）

黃敬佩都鍾意Labubu。（IG@peggiewongkingpui）