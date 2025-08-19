女團成員曾嘆月薪唔過1萬　轉戰飲食業捱世界屢被搵笨：仲係好窮

千禧年代有過不少女團，而其中一隊就是三人跳唱組合HotCha，女團由張紋嘉（Crystal）、張惠雅（Regen）及黎美言（Winkie）組成，2007年4月4日出道，走青春跳唱路線，當年《Vanilla》、《不要防曬》、《你的味道》、《You Are My Best Friend》、《對我有感覺》等，都是90後集體回憶，不過HotCha卻在2014年解散，雖然曾短暫合體，但Winkie與Regen卻擺明不和，就連成軍15周年演唱會都告吹，因此重組無望。

HotCha由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成，是青春跳唱女團。（資料圖片）

HotCha在2018年曾舉行入行10周年演唱會。（VCG）

HotCha 2014年解散，但2020年三位都有短暫合體上節目，不過後來因Regen及Winkie關係惡劣，就連15周年演唱會大計都告吹。（資料圖片）

目前Crystal仍活躍於圈內，而Regen雖然做獨立歌手及偶有幕前作品，但事業重心已轉移至飲食業。Regen過往受訪時曾透露做女團只是表面風光：「由我出道到離開，都係冇賺過錢，最後也是畀咗舊錢先走。所以以前有冇人工呢？我們每個月都係有錢嘅，但屬於預支，到最後都係要還返畀公司。」她說做女團時無論接幾多工作都唔夠，最多月薪只得8000至10000元，賺埋都不夠抵償公司預支的款項，最後她甚至賠錢提早解約。

Regen曾透露女團只是表面風光，出道以來冇賺過錢，月薪最多只得8000至10000元，更要還錢畀公司。（IG@regenc）

Regen幕前工作不多，除了自資出歌，她亦有幫陳健安拍MV。（IG@regenc）

5年前她決定轉行，在長洲開設Cafe，去超市買食材、招呼客人、煮食、收銀等全部親力親為，一個人頂幾個員工。而去年她轉戰工廈，在葵涌開設外賣店「何金銀」，主力做便當以及Crew meal（團餐），同樣繼續一腳踢，每日凌晨就返舖頭準備食材，由於冇同事幫手，她亦試過因為生病而停業一星期。

由去超市買食材、招呼客人、煮食、收銀等全部親力親為，一個人頂幾個員工。（IG@regenc）

由去超市買食材、招呼客人、煮食、收銀等，Regen全部親力親為，一個人頂幾個員工。（IG@regenc）

Regen連裝修都有份落手搞，完全放下了明星光環。（IG@regenc）

Regen有好好認真生活。（IG@regenc）

Regen的外賣餐點頗多元化，有冷麵、蓋飯，色彩繽紛營養均衡，她3月時曾發文透露：「好多時候生意都每日都唔夠一千，主要係自己手腳慢，喺葵涌區最慢外賣店榜上有名，資金唔夠生意唔穩定又唔敢亂請人，經過呢一年磨練，相信應該ready好了，執了很久menu執了很久廚房，Foodpanda上架很久了都唔敢開機，因為好怕喺foodpanda都被列去需時很久的餐廳……」不過有外賣車手為她打氣，讚她有心機，她也得到動力繼續堅持。

Regen的外賣店餐點。（IG@love.on.delivery.day001）

Regen的外賣店餐點。（IG@love.on.delivery.day001）

Regen的外賣店餐點。（IG@love.on.delivery.day001）

Regen自言甩漏多、手腳又慢，但她仍努力改善中，想跟舖頭一起進步。（IG@regenc）

而近日Regen就貼出一張素顏照，撰文道出創業辛酸，自從開始經營外賣店，她每日都很累，入貨見到數字就好頭痛，更試過入錯貨、俾人呃，Regen表示：「我係一個1KG都搞唔清楚係幾多既（嘅）人，有次長洲ONEDAY店第一次入貨，入一些清潔用品，我入了連我自己都拿不起的一桶漂白水，到而家都唔記得嗰桶嘢有幾重，我剩係知嗰桶嘢我用咗一年；去街市買餸永遠都俾人搵笨，一條魚賣貴一倍以上價錢，返到屋企嚇親屋企人，到而家去街市兩條青瓜開我價十幾蚊我識得走開……」

Regen撰文道出創業辛酸，自從開始經營外賣店，她每日都很累，入貨見到數字就好頭痛，更試過入錯貨、俾人呃。（IG@regenc）

她續說，以前屋企房間很凌亂，但開店後要學識點執廚房；以往每晚嚴重失眠，現在每晚10點準時瞓覺7點起身，她表示：「何金銀好似幫自己重整人生咁，只係仲係好窮呢樣嘢仲未改變到，同埋累到完全無心機打扮，今日星期日終於有心有力唔係留喺屋企，落咗樓下飲杯咖啡都覺得自己好似一個homeless。不過原來搞咁多嘢，所有嘢都係比自己重組緊搵返個本源。」原來即使從女團成員轉型做外賣店老闆，Regen仍未能脫貧，但也有很多人留言跟她說加油，更有食客指她煮的食物好好味。

Regen貼出素顏照，指自己忙到根本不會有心機扮靚，自覺似流浪漢，她又道出不少創業辛酸史，不過就感嘆唯一不變的是她仍然好窮。（IG@regenc）