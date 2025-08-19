Edan邀AL做嘉賓懶理爭議聲音　對魯庭暉離職感傷心：私下可約食飯

完成3場演唱會，Edan十分不捨。（陳順禎攝）

Edan呂爵安一連三場演唱會《EDAN LUI “e to E” LIVE 2025》昨晚（18日）尾場，除有大學室友蔡俊彥（Ryan）做嘉賓外，胞妹「小如豬」亦為Edan獻出第一次，兩兄妹合唱《漸漸我們》後，Edan笑言情緒勒索阿妹才答應，大爆妹妹超緊張，為演出節食減肥，又拉著他練歌排舞，他認真表示：「可以同阿妹一齊表演，達成咗人生一個小心願。」他恭喜大家能見證這時刻，「好感恩有呢個妹妹一直支持我，做我嘅心靈雞湯，俾情緒價值我，我都唔知點解可以有咁完美嘅妹妹，又靚又乖又孝順，跳舞又勁，第一次接Job，將啲錢分三份俾我同阿爸阿媽，我出道7年都未試過。」接著他即時公開搲撈，呼籲可找兩兄妹合作，然後一齊跳唱「妹豬歌」《三分甜》。

一齊《三分甜》。（陳順禎攝）

與小如豬同台。（陳順禎攝）

完騷後，Edan接受訪問時大讚Ryan歌喉一定可以入「難聽歌手俱樂部」，但今次超有驚喜；至於妹妹小如豬則表現滿分，「佢係自如，我上次都驚到咩咁，所以佢係好誇張。（點情緒勒索佢？）你都想阿哥賣多啲飛、你都想阿哥加場，又用金錢攻擊，都出6位數，但佢話唔使。」提到第一場嘉賓Anson Lo，Edan表示二人能如此信任對方，實在十分感謝，又爆Anson Lo今日亦有撐場，問到有否留意粉絲之間的爭議聲音，他說：「我真係無咩所謂，因為⋯⋯關你⋯佢哋鍾意點講我都控制唔到，有時佢哋諗嘅嘢先係真理。」

終極Encore。（陳順禎攝）

Edan父母。（陳順禎攝）

而對於MakerVille前CEO魯庭暉離職，問到會否影響3年之約，Edan表示：「又唔會，佢係我最尊敬嘅一個長輩，有咩難題都會想問佢，佢嘅離職對我嚟講有啲傷心，但都祝福佢，同埋唔代表我哋唔係朋友，私下可以約食飯。」而新任CEO金生，Edan指金生需努力改變自己「要笑多啲，唔好咁嚴肅。」