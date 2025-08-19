方力申首貼全家福　太太葉萱挺孕肚飛赴外地見證勇奪三金

45歲方力申今年喜事一單接一單，年初與圈外女友Maple葉萱結婚，父親節自爆將成為人父，早前更在世界先進游泳錦標賽連奪三金。方力申在社交網分享是次比賽心情，更首度貼出一家五口全家福相當溫馨。



方力申個唱舞台公開BB性別直言：真係接受唔到啊﹗

方力申太太陀女呼「接受唔到」被批重男輕女：差啲令到我家變

方力申於新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽，連奪45-49歲組別三個金牌。（方力申FACEBOOK）

方力申於新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽，連奪45-49歲組別三個金牌。（方力申FACEBOOK）

日前方力申於新加坡舉行的世界先進游泳錦標賽，參加五項賽事，連奪45-49歲組別200米背泳、200米個人四式及400米個人四式三個金牌更刷新紀錄，成績斐然﹗原來他更是抱病上陣作賽，首日比賽後趕到廣西演出再趕回新加坡比賽：「在飛機睡了只有兩個小時，免疫力低還得了感冒，信心當然有所影響，但既然一切都已經這麼順利，只能相信命運，盡力而為。在我太太和隊友的打氣下，這項我年經時候的主項400米個人四式，我以比去年在多哈世錦賽快了7秒完成，奪得我這次的第二面金牌。翌日，到了第三項200米個人四式，我父母和弟弟也從旅行結束後回到了游泳池。今次對手分別有剛剛贏了200米自由泳的金牌選手，還有100米蛙泳亞軍（他之後在200米蛙泳得金牌），兩位選手，成績比在去年多哈快1.2秒，獲得我賽前想都沒想過的3塊金牌。」

方力申退役15年後再重上泳壇顛峰。（方力申FACEBOOK）

方力申退役15年後再重上泳壇顛峰。（方力申FACEBOOK）

方力申退役15年後再重上泳壇顛峰。（方力申FACEBOOK）

方力申退役15年後再重上泳壇顛峰。（方力申FACEBOOK）

前港隊「飛魚王子」方力申退役15年後重返泳壇，規律操練重上顛峰：「多位曾經和我一樣都參加過悉尼奧運的選手，當年我們互不相識，但25年之後我們仍然一起比賽，而我和他們的成績比在2000年，就拉近太多了（除了身高） 。我爸爸覺得是因為那個年代在香港比較少有全職的游泳運動員，我是以業餘的訓練規劃去挑戰他們專業的訓練模式，但是現在大家都是業餘選手，所以我們的距離就拉近了。」

方力申指是次比賽重遇多位當年悉尼奧運對手。（方力申FACEBOOK）

方力申指是次比賽重遇多位當年悉尼奧運對手。（方力申FACEBOOK）

方力申指是次比賽重遇多位當年悉尼奧運對手。（方力申FACEBOOK）

小方上載是次比賽之旅照片，當中與太太葉萱、方爸爸方媽媽胞弟一家五口合照最受注目。已懷孕6個月的葉萱穿上牛仔褲灰色衛衣外套，鬆身剪裁仍難掩孕肚，小方興奮指：「能在我父母，弟弟，太太，還有今年要出生的女兒一起見證我這塊金牌，真的是太完美。」