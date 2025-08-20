港姐季軍患癌離婚雙重打擊　2千呎豪宅搬回跑馬地搭電車積極面對

現年50歲的前香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）去年8月自揭三年前確診乳癌，不幸癌症復發惡化至至第四期，幸而多月積極治療狀況有所改善。吳文忻早前宣布與「南丫島王子」丈夫陳劍陵結束長達14年的婚姻。兩人於2011年結婚，婚後育有兩名分別是10歲和8歲的女兒。吳文忻透露確診乳癌前婚姻已出現裂痕，最終協議分開，彼此目前維持朋友關係。早前有消息指已搬離位於渣甸山約2000呎的豪宅，日前吳文忻自爆已搬回去跑馬地，樂觀面對生命變化。

吳文忻母親節時陪兩名女兒到商場出席活動。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻（現名吳忻熹、Natalie）一直積極抗癌。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻日前發文透露已搬回跑馬地，在濛濛細雨下搭電車緩緩欣賞街景。吳文忻戴上色彩斑斕的頭巾，戴耳環穿上鮮色衣服，打扮精神。吳文忻笑容滿面托腮望向窗外雨景，積極面對新生活，唯一的煩惱是沒帶遮。她發文道：「剛剛搬番去跑馬地，真係好喜歡搬丁丁，又實有位坐又容易預時間又浪漫又平宜！但係，我竟然冇帶遮…….」不少網民都留言為吳文忻打氣。

吳文忻（現名吳忻熹）感激好友們到醫院探望。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻早於2007年被拍到拖男友到跑馬地睇樓，她於2019年接受傳媒訪問，透露與愛犬居於跑馬地一個791呎單位，親自設計把全屋三房兩廳打通成工作室。吳文忻早前傳出搬屋，並在網上「賤賣」家中家具電器，激起網民猜測吳文忻疑想幫補醫藥費，引起外界關注。吳文忻其後於上月書展解畫自稱「環保先鋒」，每次搬屋都會賣家具，即使不賣亦會轉贈他人。吳文忻又透露病況，指癌症指數回復正常水平，她說：「我而家每次化療都會檢查癌症指數，而家就去返正常水平，但正常水平唔代表你冇癌細胞，只係代表你而家做緊嘅療程係有效穩定緊個病情。」

吳文忻自爆已搬回跑馬地。（IG圖片）

搭電車自拍。（IG圖片）

吳文忻笑容滿面，樂觀面對生命變化。（IG圖片）

吳文忻發文透露搬回跑馬地積極開展新生活。（IG圖片）

98年港姐季軍吳文忻！（梁碧玲攝）

吳文忻（現名吳忻熹），2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後誕下兩名女兒。（IG：@nat_ng_nat）