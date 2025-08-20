港姐季軍嫁富二代分享幸福婚姻秘訣　經常讚老公：男人就像大baby

現年31歲的2018年港姐季軍丁子田（Sara）在2020年8月離巢後，翌年4月在IG大曬婚戒，宣布接受富二代男友、國行集團太子爺吳杰龍（Paul）求婚，兩人在2013年10月於意大利佛羅倫斯舉行浪漫婚禮，今年6月丁子田在IG宣布懷孕喜訊，榮升準人母！日前丁子田在社交平台分享婚禮照，大方分享維持幸福婚姻的秘訣！

丁子田寫道：「距離我說『我願意』已經快兩年了。說實話，生活並不總是一帆風順，但我真心感激無論發生什麼，身邊都有這樣一位伴侶，願意陪我經歷人生的起起落落。在我看來，幸福婚姻的秘訣在於：保持善意與坦誠的溝通💬經常讚美你的丈夫，要知道男人就像一個大baby一樣，在你的鼓勵中成長 🙌🏻👶🏻持續成長，無論是關於個人發展還是共同進步，都要不斷學習，為彼此的生活創造更多價值 💼📚」

來自美國芝加哥的丁子田出身富裕，姑媽是資深演員丁主惠，她畢業於美國密歇根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選港姐前曾任藥劑顧問兩年。丁子田當選港姐季軍後簽約TVB，曾擔任明珠台《股市直擊》主播，亦曾在《愛．回家之開心速遞》中飾演Terry女友，但她曾坦言因廣東話不好，因此少了很多工作機會，相當失落。2020年丁子田約滿後離巢，並淡出幕前，2021年突然公布結婚喜訊，男方吳杰龍背景猛料，有「香港頂級時尚富豪家族貴公子」之稱，兩人郎才女貌，相當合襯。據知丁子田現時在地產公司擔任物業顧問，並定居上海，生活無憂！

