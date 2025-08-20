準視帝嫂曬靚相惹走光疑雲　昔日電視台小花躍升億萬票房女配角

現年38歲的TVB當紅小生張振朗與影壇新貴女友楊偲泳（Renci），當初打破兩大競爭電視台之間的隔膜發展「異台戀」，轉眼間兩人已拍拖六年，由昔日的低調保護戀情，到現在越來越高調，不但融入對方的朋友圈，更不時在社交平台互動放閃，甜蜜到漏，故經常被傳「好事近」。而這對情侶不但恩愛，更成為彼此的幸運星，事業上非常旺對方。張振朗近年演技備受肯定，在年初舉行的TVB台慶頒獎禮上升呢「雙料視帝」；而楊偲泳亦由電視台小花，轉簽古天樂旗下，並憑電影《毒舌大狀》躍升為「億萬票房女配角」。

張振朗與女友楊偲泳感情穩定。（讀者提供）

張振朗帶女友楊偲泳出席好友飯局。（IG截圖）

之前《毒舌大狀》Re-U，楊偲泳激罕攜眷出席。（IG@renciysw）

楊偲泳早前憑《毒舌大狀》入圍金像獎「最佳女配角」，以性感造型行紅地氈。（資料圖片/陳順禎、梁碧玲攝）

除了在影圈有好發展外，相當不錯。楊偲泳也有一副fit爆好身材，但她向來不是走性感路線，只有玩水上活動或工作需要時才會稍微「派福利」，但每次都不會令人失望。近日，楊偲泳就在社交平台分享一輯金髮靚相，並寫上：「I miss my blonde hairrrrr（想念我的金髮）」，即時引來大批粉絲讚好。

楊偲泳擁有美好身段。（IG@renciysw）

楊偲泳甚少刻意性感。（IG@renciysw）

除非玩水上活動。（IG@renciysw）

側身無懈可擊！（IG@renciysw）

呢張相不得了！（IG@renciysw）

相中見到楊偲泳束起丸子頭，搭配一身清新打扮，上身白色吊帶低胸背心非常吸睛，其中一張她單手托腮，豐滿上圍若隱若現，乍看之下重要位置似用圖案遮擋，出現「露點」疑雲！不過放大細看，其實是背心上的蕾絲邊令人產生錯覺，但可以肯定的是，這輯相索爆鏡。陳穎欣（Yanny）留言大讚：「此女必火」；也有楊偲泳朋友打趣說：「我比較想念你多點」，作為男友的張振朗似乎有點吃醋，秒回他們這位共同朋友：「有沒有嘗試把我也想念一點？」，非常搞笑。

楊偲泳在社交平台分享靚相。（IG@renciysw）

楊偲泳出道時有「翻版陳妍希」稱號。（IG@renciysw）

下圖輕露事業線，上圖則令人想入非非。（IG@renciysw）

男友張振朗吃醋？（IG@renciysw）