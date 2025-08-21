億萬視帝自爆拍劇遇一事心情跌落深淵　曾傳遭女友嫌窮兼被戴綠帽

現年60歲的TVB三屆視帝郭晉安，去年宣布與歐倩怡結束18年婚姻後，事業與生活反而越見精彩。不僅成功帶領公司上市，躋身「億萬富豪俱樂部」，早段時間更被傳與港姐冠軍莊子璇譜出「父女戀」，雖已否認戀情，但其優厚條件成為圈中「筍盤」。此外，回復單身的郭晉安亦一改以往「生人勿近」的低調作風，整個人變得跳脫，更緊貼潮流進駐社交平台，頻頻拍片與網民互動。近日郭晉安在一段影片中，大爆有一件事讓他有「跌咗落深淵」的感覺，究竟所謂何事呢？

郭晉安過往曾拍過《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等多套膾炙人口劇集。近日他拍攝短片時，被問到網民最常提及他的電視劇是哪一套，沒想到上述作品皆非答案，竟然是《天下第一》，《天》劇是當年兩岸三地合拍的古裝武俠劇，06年曾在無綫劇集台播出，同劇還有李亞鵬、霍建華、葉璇、劉松仁、高圓圓及陳怡蓉等演員。郭晉安憶述當年拍攝時，劇組跟他說劇中演一個有金剛不壞之身的人物，變身後就是一個卡通工仔幫他去打，整座城樓都能打爛，他說：「嗰時好開心，唔使我打喔，但去到嘅時候要我（全身）油曬金油去打，我當時成個人直頭跌咗落一個深淵。」

當年劇組到無錫外景拍攝，郭晉安很記得是冬天，很冷，他要脫光衣服，讓化妝師幫他化那個金油，「但係化咗個金油上面之後，只可以維持2至3個小時，否則塊面就會長出一個個包。仲有，其實未變金人之前，我師傅將所有武功秘笈寫晒喺我身體度，所以當我打到唔夠打嘅時候，我就可以偷睇啲武功秘笈，但睇嘅時候你要拍，化妝師就將啲字一個個寫上喺我身度，我就係凍住、震住咁畀佢寫，佢仲話你唔好震住，我寫唔到字。」最後，60歲仍Fit到漏的郭晉安也表示，如果大家想有「成是非」金剛不壞之身，記得練好身體。

除了演藝事業上有過「跌落深淵」的感受外，郭晉安感情上也有不少經歷，除了與歌手歐倩怡18年的婚姻外，最為人認識的就是他與劉小慧的一段情。郭晉安初出道時，憑靚仔外貌被封「張國榮接班人」稱號，曾與劉小慧拍拖4年，但有傳當年出現第三者蘇志威，兼被對方嫌窮遭狠飛。早年郭晉安曾上《志雲飯局》親自剖白這段他形容為「刻骨銘心」的感情。

郭晉安之前接受《志雲飯局》訪問時，就曾說在歐倩怡之前，只有兩段深刻的感情，一段是初戀，他還笑指「遲戀」，22歲才初戀，當時他簽約盧國沾公司，女方是同公司歌手，大家都知道對方冇錢，要食「老本」，但人生首個情人節又想有個難忘的回憶，但又冇錢，於是兩人就買了兩個麵包偷入尖沙咀彌敦道的聖安德烈教堂，大家望住星星食麵包，對方還送了一份當時對他來講價值不菲的香水作禮物，令他很驚喜，「我問佢點解會送香水，佢話會令我覺得係一個男人。」郭晉安指後來入行後，工作忙到日夜顛倒，一年都見不到幾次面，自自然然就分開了。

另一段則是劉小慧，郭晉安稱劉小慧是在拍《成功路上》時認識的，半年後邵氏開拍一套電影《雙鐲》，陳德容和劉小慧是女主角，他就是男主角，大家到福建拍攝，二人的感情就由福建開始。郭晉安稱劉小慧吸引他的地方是因為對方有種堅毅的精神，是一個很有義氣又開心的人，沒什麼煩惱似的，「因為我自己好多嘢諗，所以我係比較鍾意啲好開心冇煩惱嘅女仔，會容易吸引我。」

郭晉安指二人拍拖那段時間很開心，當時他與經理人發生了一些問題牽涉法律訴訟，但劉小慧仗義地找人幫他，當中牽涉到一個人物張耀榮，之後張生就介紹了一個律師給他：「喺成個過程入邊，佢（劉小慧）一路陪住我。」郭晉安又指因為當時牽涉法律訴訟，沒有人找他工作，那個階段他真的很痛苦，又冇錢：「我記得嗰陣時有人搵我去美國登台，好開心啦，有八萬蚊港幣酬勞，呢頭簽咗約，嗰頭稅務局就寄封信嚟，原來我咁多年係冇交過稅，稅務局要我畀返同一樣嘅數目，就係八萬蚊，我仲要問人借咗錢交咗畀稅務局先，因為我驚我出唔到境，然後我登完台返嚟再將錢還畀朋友。」

郭晉安續言：「直至到我真係搵錢嘅時候，可能我畀佢嘅壓力太大，佢個壓力就係我唔知要照顧呢個男人仲要照顧幾耐呢。（當時佢真係要財政上支持埋你？）係㗎！我記得我當時拍一套電視劇《龍門客棧》，我第一次搵返錢可以搵到20幾萬，我哋嗰陣時有憧憬過不如下一年結婚囉，點知嗰陣時就出事了，就係分手。」

問到分手原因？郭晉安直言：「出現咗第三者囉！之後我一直有諗究竟出現咩問題？係我問題定係佢問題？定係第三者嘅問題？困擾咗我有成一年嘅時間，但我都要表現到冇事啦，其實係好有事、好嚴重㗎。嗰時自己直頭冇晒方向，甚至乎成個娛樂圈對我嚟講都冇晒興趣，我覺得點解完咗一單官司感情上又會遇到咁大嘅傷害，究竟係係咪我個人嘅問題呢？我係咪仲有啲嘢要重新去糾正呢？我郭晉安究竟係一個咩人呢？嗰一刻嚟一次好大嘅反省，我發現自己好多嘢原來都好負面，直至嗰時我離開TVB，出去經歷風雨，學習埋堆搵工作做，之後遇到我嘅啟蒙老師鄭則仕，佢唔係教我擦鞋，佢係教我點樣面對返呢個娛樂圈。」

談到劉小慧對他影響很大時？郭晉安直言：「我好無悔有一段咁樣嘅感情。」問到對方有第三者是他發現抑或對方自己講？郭晉安表示有感應的：「嗰個感應係唔知點解突然間好唔舒服，有晚打完牌我打電話畀佢，我話感覺好唔舒服，我哋中間係咪出現咗啲問題，開始大家傾，咁就知道了。」郭晉安表示知道後難受之餘，那個感覺是很痛，「原來我發現呢段感情係好刻骨銘心，原來除咗愛情，我哋仲建立咗一份感情，但愛情可能已經係好少，其實我哋兩個都需要嘅係中間嘅激情，但冇咗。」

問到郭晉安有冇一刻恨過或怨過劉小慧為何當時不要他？郭晉安直言：「啱啱分開嘅時候梗係有，但之後就冇了。（你又有冇怨過第三者蘇志威？）會、會！呢個係人性嘅一部份，我唔知點樣令自己釋懷，開頭我同劉小慧講嘅時候都好憤恨，直至大半年之後就冇事了。我之後同蘇志威都拍過劇集，都冇事。而我同劉小慧直至佢生完第一個小朋友，大家再相處返就做返朋友了。」