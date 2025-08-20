何猷君成NBA球隊塞爾特人股東之一 球迷變老闆：完成人生夢想了
撰文：董欣琪
出版：更新：
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）一向甚有生意頭腦，他所持有的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月在美國掛牌上市，他不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更成為亞洲最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創始人，有指身家一夜暴漲5億！日前何猷君再宣布喜訊，他正式成為NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的股東之一！
何猷君寫道：「我很榮幸地宣布，我已成為波士頓塞爾特人隊的共同所有人和董事會成員！感謝Bill，讓我加入這個財團和參與這次破紀錄的交易。作為塞爾特人隊的終身球迷，我將繼續為球隊奉獻我的一切；責任現在正式開始！寫下這些文字時，我眼含熱淚，這無疑是我一生中最幸福的時刻之一🥹朋友們，你們知道該找誰買場邊票嗎😎塞爾特人加油！」
波士頓塞爾特人（Boston Celtics）球隊目前擁有18座NBA冠軍獎盃，為全聯盟之最，亦是NBA史上最傳奇球隊之一。今年3月球隊成功賣盤，以高達61億美元出售給Symphony Technology Group聯合創辦人Bill Chisholm領導的財團，而何猷君今次就以共同所有人（Co-owner） 身份加入球隊，成為全聯盟最年輕的球隊老闆，更要通過嚴苛背景審查、擊敗歐美頂級資本競標對手，並獲得其他29支球隊代表的投票通過，含金量極高！
何猷君在接受訪問時自爆早在大學時期已經是塞爾特人的忠實球迷，今次由球迷榮升老闆之一，他直言非常興奮激動：「這無可否認是完成了我這麼多年作為一個籃球迷的人生夢想了！」何猷君坦言整個流程及選拔過程都非常艱巨，他亦希望推動球隊在中國市場的活動，包括舉辦賽事、球星見面會等等，促進中美籃球文化交流。