何猷君成NBA球隊塞爾特人股東之一　球迷變老闆：完成人生夢想了

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）一向甚有生意頭腦，他所持有的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月在美國掛牌上市，他不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更成為亞洲最年輕的納斯達克（NASDAQ）上市公司創始人，有指身家一夜暴漲5億！日前何猷君再宣布喜訊，他正式成為NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的股東之一！

何猷君當年同時獲英國牛津大學及美國麻省理工學院（MIT）取錄，最後他選擇入讀MIT，更在3年內完成4年的課程。（IG@momomarioho）

年輕有為！（小紅書圖片）

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）去年7月正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

成為中國電競第一股！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君不但成為「中國電競第一股」的掌舵人，更創下紀錄，成為亞洲最年輕的納斯達克上市公司創始人！（IG@momomarioho）

何猷君在NASDAQ的大電視前留影，牆上登著他與家人的合照，他指賭王以往常常出現在電視上，但應該未試過出現在NASDAQ的電視，他希望自己可以令父親感到自豪。（IG@momomarioho）

何猷君寫道：「我很榮幸地宣布，我已成為波士頓塞爾特人隊的共同所有人和董事會成員！感謝Bill，讓我加入這個財團和參與這次破紀錄的交易。作為塞爾特人隊的終身球迷，我將繼續為球隊奉獻我的一切；責任現在正式開始！寫下這些文字時，我眼含熱淚，這無疑是我一生中最幸福的時刻之一🥹朋友們，你們知道該找誰買場邊票嗎😎塞爾特人加油！」

何猷君宣布喜訊，他正式成為NBA球隊波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的股東之一！（IG@momomarioho）

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）球隊目前擁有18座NBA冠軍獎盃，為全聯盟之最，亦是NBA史上最傳奇球隊之一。（IG@celtics）

忠實球迷。（IG@momomarioho）

忠實球迷。（微博@何猷君MarioHo）

忠實球迷。（IG@momomarioho）

波士頓塞爾特人（Boston Celtics）球隊目前擁有18座NBA冠軍獎盃，為全聯盟之最，亦是NBA史上最傳奇球隊之一。今年3月球隊成功賣盤，以高達61億美元出售給Symphony Technology Group聯合創辦人Bill Chisholm領導的財團，而何猷君今次就以共同所有人（Co-owner） 身份加入球隊，成為全聯盟最年輕的球隊老闆，更要通過嚴苛背景審查、擊敗歐美頂級資本競標對手，並獲得其他29支球隊代表的投票通過，含金量極高！

何猷君最鍾意Jayson Tatum同Jaylen Brown。（IG@celtics）

何猷君最鍾意Jayson Tatum同Jaylen Brown。（IG@fchwpo）

政協會員！（微博@何猷君MarioHo）

登上雜誌封面。（微博@何猷君MarioHo）

犀利！（微博@何猷君MarioHo）

何猷君在接受訪問時自爆早在大學時期已經是塞爾特人的忠實球迷，今次由球迷榮升老闆之一，他直言非常興奮激動：「這無可否認是完成了我這麼多年作為一個籃球迷的人生夢想了！」何猷君坦言整個流程及選拔過程都非常艱巨，他亦希望推動球隊在中國市場的活動，包括舉辦賽事、球星見面會等等，促進中美籃球文化交流。

何猷君自爆早在大學時期已經是塞爾特人的忠實球迷。（影片截圖）

何猷君自爆早在大學時期已經是塞爾特人的忠實球迷。（影片截圖）

今次由球迷榮升老闆之一。（影片截圖）

完成人生夢想！（影片截圖）

何猷君坦言整個流程及選拔過程都非常艱巨。（影片截圖）

何猷君坦言整個流程及選拔過程都非常艱巨。（影片截圖）

高達61億美元！（影片截圖）

多多支持！（影片截圖）

何猷君與老婆奚夢瑤及家姐何超蓮出席活動。（視覺中國）

慶祝生日。（IG@mingxi11）