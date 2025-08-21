前亞姐冠軍素顏現黑眼圈難掩憔悴　曾介入富商婚姻被正印當眾掌摑

1995年亞洲小姐冠軍、現年51歲的楊恭如美貌出眾，更有「最美亞姐」之稱。雖然楊恭如已經淡出幕前多年，但仍不時在社交平台分享日常生活。近年定居上海的楊恭如，與媽媽感情極好，不時帶媽媽周圍去旅行，早前她就與媽媽一起搭高鐵，她寫道：「只要出去旅遊眼睛都是放光的~忘記用高清拍了，湊合看吧，哈哈哈。」

楊恭如擁有四分一美國血統，1995年從加拿大回港參加亞洲小姐，以大熱姿態奪冠入行。（影片截圖）

楊恭如在《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍，角色令人印象深刻。（影片截圖）

古裝look。（微博@楊恭如官方影迷會）

楊恭如已經淡出幕前多年。（微博@楊恭如Kristy）

楊恭如出席活動。（視覺中國）

片中所見，以一頭清爽短髮示人的楊恭如，戴上口罩，但素顏出鏡的她眉毛十分淡，黑眼圈明顯，難掩憔悴。有網民留言：「你這樣，大馬路上真認不出來了。」楊恭如隨即回覆：「根本不想被認出來，這樣才自在！」亦有人留言大讚楊恭如樸素貼地，一如以往靚女！

楊恭如搭高鐵。（影片截圖）

素顏。（影片截圖）

大方回應。（網上截圖）

美顏Filter。（影片截圖）

白到反光。（影片截圖）

楊恭如短髮look好清爽。（影片截圖）

楊恭如在1995年奪得亞姐冠軍後風頭一時無兩，翌年就登上大銀幕，在電影處女作《甜蜜蜜》中與黎明飾演夫妻，更獲提名金像獎最佳新演員，她亦曾參演多部古裝劇，無論是《風雲之雄霸天下》中的孔慈，還是《雪花神劍》中的梅絳雪，她的外形及演技都大獲好評，更有「古典美人」的稱號。不過2002年楊恭如被爆介入前上海首富周正毅的婚姻，更被男方太太毛玉萍當眾掌摑，轟動娛圈，而楊恭如自此形象插水，事業大受打擊。楊恭如多年後談及此事，承認被男方花言巧語欺騙下，才介入對方的婚姻：「佢當初冇講有老婆，後來我發現係第三者，覺得好受傷。」

楊恭如在1995年奪得亞姐冠軍。（微博@楊恭如Kristy）

楊恭如的電影處女作是獲獎無數的《甜蜜蜜》，為她的演員生涯作一個好開始。（微博@楊恭如Kristy）

楊恭如在《風雲之雄霸天下》中飾演的孔慈十分經典。（影片截圖）

楊恭如，《雪花神劍》梅絳雪。