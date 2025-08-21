童星出身小花宣布離巢TVB親揭原因　剖白感受坦言有失望唔開心

現年35歲的黃美棋於1993年在街頭被星探發掘而入行，在試鏡入圍並在初嚐拍攝廣告的經歷後，她在前輩指引下獲得電視劇拍攝的機會，首部拍攝的電視劇是在1994年TVB的《愛有眀天II》，在劇中飾演陳樂怡的一角，後在《刑事偵緝檔案》系列中也獲得出演機會。年紀小小的黃美棋在片場深獲前輩和群星們的照顧。她於1998年在周星馳電影《行運一條龍》中出演「小芬女」一角成為觀眾熱話，也因此獲得「小芬女」的綽號。2003年黃美棋於TVB電視劇《帝女花》中飾演童年長平公主，在此劇中她有頗多的戲份，令人留下深刻印象。

童星出身的黃美棋

《刑事偵緝檔案》最後一個單元，被綁架的小女孩棠棠，其實是當年5歲的黃美棋。（網上截圖）

今日黃美棋於IG出post宣布離巢TVB，她發長文寫道：「等我放個震撼彈先📣📢我要正式離開呢個陪我長大再返黎追夢嘅地方lu」。黃美棋回憶過往點滴表示：「仲記得1994年，係呢度拍咗我人生第一套劇集：包青天。以前嘅tvb係清水灣，大概喺我14歲嘅時候Tvb先搬咗嚟將軍澳電視城。HKTV 開唔到台之後，我做咗幾年自由身… 但係因為好想拍劇、最後決定返去TVB … 繼續呢個追夢之旅☺️」

黃美棋宣布離巢TVB。(IG圖片)

黃美棋分享她過往的工作點滴。(IG圖片)

黃美棋續說：「喺呢度8年嘅日子當然有開心唔開心，有期待有等待有失望再期待，而我相信呢一種經歷基本上係每個藝人必經嘅階段…而我最大嘅收穫係做到幾個我好鍾意嘅節目💖 包括有（香港美食一條街，大玩特玩、玩轉粵北粵東懶人包、搶食著數特攻隊等等）能夠遇到一啲欣賞我嘅監制同製作組，發掘咗我一啲綜藝喜感嘅小宇宙，仲有連續四年做到直播版歡樂滿東華嘅網上版主持，每次6個鐘頭嘅直播…成為咗我做直播節目嘅根基☺️「救妻同學會」係我好自豪嘅劇集，雖然每星期播一集，形式太新穎…不過我依然好記得拍攝嘅點滴，多謝監製Anthony 同o San , 所有導演PA們🥰 呢一切都豐富咗黃美棋嘅人生！由一個大番薯，蛻變成為今日擁有有好多唔同節目，大show +直播經驗嘅藝人～💪🏻」

黃美棋剖白離巢感受並多謝一些重要的人：「雖然心裏面都有萬般捨不得，但係聚散有時，每件事情都有終結嘅一刻，而我就選擇喺呢個時間離開呢個「避風港」留低最美嘅回憶～其實能夠喺離開前，同家燕姐有一個旅遊節目係天大嘅恩典。好感恩係咁多年黎每一位用過我嘅監製…導演…所有幕前幕後嘅工作人員，多謝你哋出現係我嘅生命中 (特別係B哥、小慧姐、波爺、晴朗、肥祥、Clara 、 MR.R 等等….）仲有我所有係公司嘅經理人：Winnie , Ida , Sandy, Monica , Sherin, Sherley，要多謝嘅人真係好多 ， 請原諒我唔打哂出黎….不過有一個人係一定要多謝 @szetosifu 多謝你當年帶我見B哥！ 多謝你幫我完夢…仲有我老公@ykyray 多謝你咁多年 頂住我..撐住我…睇住我入tvb, 再睇住我返出黎，陪我度過每一個時刻！」

她又說出決定離巢的原因表示：「『外面風大雨大個市又唔好, 留低好d 喎, 起碼有份糧! 』係嘅… 外面的確係風大雨大（所以希望睇到呢個post 嘅PR 朋友們都多多關照小妹🤣🤣🙈，盡情搵我做野🙇🏻‍♀️）但係我都好明白，如果宜家唔走，我驚我再無勇氣繼續去闖…要有向前嘅勇氣呀💪🏻💪🏻同埋我嘅離開唔代表我放棄演藝嘅路🤣 我更珍惜所有嘅機會～同埋有更多天大嘅空間去創作。最後多謝公司呢八年黎俾我嘅所有機會💖我拍咗條散水片㗎，過兩日有得睇🤣😆」

