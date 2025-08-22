近年「最慘港姐」鏡頭前罕崩潰爆喊　歷前度輕生後遭「魔怪」纏身

無綫（TVB）小花廖慧儀（Jessica）樣靚身材正，未出道已頗有觀眾緣，絕對是娛樂圈可造之才。可惜星途一波三折，參選《2020年度香港小姐競選》期間被傳戀上圈中型男孔德賢，隨後發生前度墮樓輕生事件，令她受盡千夫所指形象插水，遭TVB即時雪藏。後來多得C君（鄭詩君）和無綫製作部總監 (非戲劇部）Tommy（盧思麟）幫助，廖慧儀加入J2，憑驕人身材榮升新生代女神，逐漸累積一定人氣，廖慧儀獲安排參演台慶劇《黑色月光》飾演視后楊茜堯年輕版，事業由低谷反彈。廖慧儀日前道出不為人知脆弱一面，在鏡頭前崩潰爆喊，我見猶憐！

廖慧儀於Instagram分享罕為人知一面。她在鏡頭前拍片崩潰落淚，喊得淒涼，片中又播放歌曲《脆弱的女人》。她發文指：「『我們都是第一次活，手忙腳亂是正常的。』2025年8月：九個月了。希望這個小魔怪不要再來找我，如果再來的話，我相信都會輕鬆駕馭得到的。呢一年同佢共處，消耗了好多好多時間同耐性，也感謝最親的你們忍耐我。」估計廖慧儀所指「小魔怪」是指負面情緒。

廖慧儀透露今年曾多次質疑自己，「我覺得唔得喇」，又重新振作，「但都要不斷說服自己『我相信自己得』『我相信所有嘢都會變好，一定會好返』」。廖慧儀稱29歲感受最深刻是很多錫自己的人，但最後要靠自己面對所有困難，「做一個獨立、堅強同勇敢嘅人絕對係我嘅課題。」下年30歲的她愈來愈來愈享受獨處，不開心靠跑步紓壓。不少人都留言鼓勵廖慧儀要加油。

廖慧儀在前度輕生事件後被雪藏，期間飽受中傷騷擾，她接受《香港01》專訪時透露，很多人假裝認識她，在背後講不實的壞話，她坦言：「喊過數之不盡咁多次。」最低潮期間更把自己困在瑜珈練中心很長的一段時間，很怕見人。廖慧儀坦言有想過離開娛樂圈移民英國投靠胞姊，後來她收到C君和盧思麟電話，邀請她加入J2，廖慧儀即抓緊機會，「我當時諗『咁樣都有機會嘅』，佢哋係救緊我，我都要畀人救先得，然後經過試鏡就成為咗J2er，開始嘗試拍綜藝節目、真人騷，所以我好感謝佢哋，喺我狀態咁差嘅時候，將呢個咁重要嘅位畀我，公司咁多人，得23個J2ers，其中一個係我喎，跟住就發現自己真係好鍾意拍攝。」幸而最後堅持下去終見曙光。

