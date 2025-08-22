白安第五張創作專輯即將推出　跳脫以往曲風首次挑戰電子音樂

「創作才女」白安ANN於年初推出單曲《我把你留在去年》，跳脫以往首次挑戰電子音樂曲風，展現她在音樂上的全新樣貌。在經歷半年的製作與醞釀後，白安正式宣布個人第五張創作專輯《星期八》即將誕生！《星期八》專輯將透過電子聲響，帶領聽眾前往奇幻又特別的「第八天」。

白安全新個人第五張專輯《星期八》錄音殺青 預告9月專輯發行。(公關提供)

距離白安上一張專輯《沒有人寫歌給你過吧》已將近三年之久，第五張專輯《星期八》經歷近一年錄音製作，近期終於宣告正式完成。被問到在錄製過程中是否有遇到困難，白安卻笑著表示這是從以前到現在最平安喜樂的一張專輯：「這次都沒有吵架！這張專輯比較沒有太刻意的地方。前幾張都會有比較痛苦的過程，之前容易遇到想「故意做什麼」的狀況，反而做的比較辛苦，這次比較水到渠成。」

白安《星期八》專輯殺青巧合碰上製作人陳信伯（右）與錄音師蔡周翰（左）生日 三喜臨門。(公關提供)

《星期八》專輯由白安與製作人陳信伯共同完成，兩人最早在疫情前合作結緣，後來更共同創作《亂七八糟的夢想》，合作多年逐漸磨合出默契，白安便邀請他一起製作這張新專輯。談到合作過程，白安在製作專輯上相當力求完美，因此問及製作人這次的合作是否有點「難搞」，他也不避諱的直點頭並說：「白安做音樂時感覺非常認真，但開會時更任性一點。」白安則補充：「我就像一面鏡子，遇到任性的人就會任性，遇到理性的人就理性！」

白安分享這張專輯是做的最「平安喜樂」的一張。(公關提供)

巧合的是，專輯殺青日同時也是製作人與錄音師的生日，三喜臨門之下，白安特別準備了「數字 8」的蛋糕，一同慶祝《星期八》專輯殺青與8月生日的喜悅，白安也為專輯許下願望：「希望《星期八》這張專輯可以開啟我音樂生涯的另一個階段，希望一切都很順利、很多人會喜歡這張專輯的歌！」白安個人第五張全新創作專輯將於9月上線。