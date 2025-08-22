健康新聞報道｜周杰倫受「強直性脊椎炎」困擾　曾狂食止痛藥止痛

《健康新聞報道》昨晚（21日）一集有三大重點健康新聞，第一則是關於備受「強直性脊椎炎」困擾的周杰倫；據報道，備受病患困擾的周杰倫，除試過於演唱會期間要狂食12粒止痛藥，還試過因劇痛難當，由睡房走到大門迎接朋友要花上超過十分鐘時間！報道又指，周杰倫本人亦曾慨歎已嚴重至抱不動小朋友。為了揭開「強直性脊椎炎」的病徵及成因，幸美找來風濕科專科醫生余嘉龍進行拆解，余醫生指「強直性脊椎炎」主要症狀有背痛、盆骨痛及髖關節痛，是一種免疫系統病，主要是免疫系統將身體器官認作是外來物加以攻擊以致發炎。病發原因有先天及後天因素，先天因素是一種名為「HLA-B27」的基因，後天因素則是吸煙、壓力大、或是病毒感染等。

周杰倫巨星形象背後，原來一直受到「強直性脊椎炎」困擾。

余醫生還介紹了兩種初步實測自己有沒有患上「強直性脊椎炎」的方法，分別是腰椎靈活度及站姿測試，並找來王嘉慧（Cathy）進行示範。

昨晚另一重點健康新聞，是英國一名男子因在半小時內喝光一瓶半白蘭地，最終因「酒精中毒」猝逝！為了求證何為「酒精中毒」，幸美邀請了香港高等教育科技學院食品及健康科學系系主任陳舜宏博士進行講解；陳博士表示短時間內吸收過量酒精、就有機會造成「酒精中毒」；陳博士補充，成年男士和女士每日不應攝取分別超過20克和10克純酒精。以一罐含5%酒精濃度的啤酒作為例子，只需喝下四分之三罐便等於10克純酒精，換言之一罐啤酒對於女性來說已屬酒精超標。另一單健康新聞，是一名山東14歲青年，被罰做1,000下深蹲，但他做到200下時因體力不支感到不適，最終出現「橫紋肌溶解」。就相關新聞，香港急症醫學會會長楊小鳴醫生指長時間持續進行深蹲，會令肌肉受創甚至肌肉細胞死亡；而肌肉細胞死亡後，會分泌影響腎功能的新陳代謝物，隨時有造成急性腎衰竭的風險！

幸美原先估計成年女士一日內喝光兩罐啤酒都不會超標，但陳博士表示，四分之三罐啤酒其實代表一個酒精單位，換句話說，若一名女士喝光一罐啤酒，便已攝取過量酒精。

站姿測試，余醫生表示若頭部和牆身多於2cm，就需要警惕。

腰椎靈活度測試。余醫生表示，若彎腰前（圖08）與彎腰後（圖09）差別少於5cm，就代表活動能力受影響。