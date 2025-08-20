譚俊彥大爆父親狄龍與姜大衛不和傳聞真相 ：爸爸性格我最清楚

譚俊彥（Shaun）今日（20/8）現身樂富出席無綫熱播劇集《麻雀樂園》Busking宣傳造勢活動。對於父親狄龍與姜大衛（John哥）屢傳不和50年，有指因為1975年他們拍攝《傾國傾城》時疑因戲份問題而埋下心結，一度傳出在片場大打出手，加上當年恩師張徹去世，父親狄龍在北京拍戲沒有出席葬禮，僅派他代為出席，姜大衛因而十分憤怒。早年姜大衛受訪時指二人「道不同」，大家想法再不一樣，所以各行各路，令不和傳聞更甚囂塵上。

譚俊彥現場彈奏。（吳子生攝）

譚俊彥接受《香港01》訪問時表示：「其實佢哋兩個喺我心目中係好朋友。（爸爸有冇提過話同John哥唔啱？）嗰陣唔會同小朋友講嘅，點會同個仔講我唔妥佢呀。同埋當我爸爸離開咗邵氏嘅時候，我已經去咗外國讀書，到我返嚟TVB先撞返John哥，咁當然喺John哥口中聽返好多我爸爸嘅事。而我爸爸嘅性格我就最清楚，佢係好鐵漢柔情，同埋成日會收埋自己，而佢哋之間有咩嘢，就交返俾佢哋。而我同John哥嘅緣份都一直行緊落去，嚟近我哋都會繼續合作。」

問到對傳聞睇法，譚俊彥表示：「其實佢哋冇唔啱，你知所有人將兩隻字會無限放大，之前John哥攞終身成就獎都係我爸頒俾佢，咁所以點會唔啱啫。可能John哥話『道不同』，係指一個喺TVB，一個唔喺，已經係道不同啦，到你去解說咪變到好嚴重囉。」

譚俊彥今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）

胡敏芝和譚俊彥今日出席劇集宣傳活動。（吳子生攝）