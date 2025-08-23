劉佩玥同丁子朗拍床戲有默契　大爆奪對方初吻：佢嘅初吻係畀咗我

藝人丁子朗、劉佩玥昨日（22日）出席TVB新劇《俠醫》的記者會，今次他們二人都在劇中飾演「奸角」，丁子朗更表示自己「殺人放火、姦淫擄掠」都做齊，是壞人之中的壞人，更覺得編劇很厲害：「可以一個角色寫到咁多嘢畀我！」二人接受《香港01》訪問時表示「奸人陣營」除了他們外，連鄭子誠及江欣燕都是其中一員。

TVB新劇《俠醫》舉行記者會。(胡凱欣 攝)

丁子朗更表示自己「殺人放火、姦淫擄掠」都做齊，是壞人之中的壞人。(胡凱欣 攝)

丁子朗指今次他們的角色是：「大家觀眾心目中嘅經典壞人角色，故事藍本嚟嘅咁所以大家會睇得好爽好過癮，奸人就應該係咁奸！就應該對住啲好人笑。」而劉佩玥覺得做奸角玩得很開心，更指自己「好犀利」：「我同好多嘅男角色有好親密嘅關係，即係享盡呢個齊人之福。」至於齊人之福中的齊人有誰，她笑說：「丁丁啦、馬貫東啦、阿mo啦、Patrick Sir啦、子誠啦、嘉輝哥啦。」除了劇中的主角外，她表示在場還是office的同事都與她有關係。

劉佩玥覺得做奸角玩得很開心，更指自己「好犀利」。(葉志明 攝)

劉佩玥劇中享盡齊人之福。(胡凱欣 攝)

丁子朗與劉佩玥在劇中還有一些比較刺的的床戲部分，丁子朗指拍的時候感覺是：「坦白講對於一個男演員嚟講，拍啲咁激烈嘅親密戲，都係有啲壓力嘅。但係好彩對方係阿moon，我地好有充足嘅信任，所以拍嘅時候我地係對咗兩次位。」丁子朗表示與劉佩玥拍床戲經驗十足，原來並不是「第一次」，劉佩玥大爆丁子朗的螢幕初吻就是她奪去的：「因為佢嘅初吻係畀咗我嘅！」翻查記錄，劉佩玥奪去丁子朗螢幕初吻的劇集就是《七公主》。劉佩玥指今次床戲「拍得好靚」：「今次呢真係拍得好靚呢個親熱戲，你話有冇尷尬，其實我覺得無論男仔女仔，拍呢啲都總會喺一開始要有一個好充足嘅心理準備。唔係話我拍咗一百次嘅話，我第一百零一次就唔緊張覺得好冇嘢，我覺得最緊要係大家嗰個合作信任同埋溝通。」

丁子朗與劉佩玥在劇中還有一些比較刺的的床戲部分。(葉志明 攝)

劉佩玥大爆丁子朗的螢幕初吻就是她奪去。(胡凱欣 攝)

丁子朗就覺得每次脫衣服「騷肌」都有壓力：「我真係咇晒我最後一啲力出嚟，即係除咗呢個親熱嘅呢一個畫面，我每次都要做完gym泵脹（肌肉）先至去拍。跟住仲要係我為咗拍戲，我唔想有任何嘅多餘嘅肉唧出嚟。我都係每次拍我都係兩日冇食固體嘅嘢食，我都係飲蛋白奶粉或者食啲流質嘅嘢，咁變咗其實呢個身體好似好勁咁樣啲，肌肉好爆啦咁但係精神上係好虛弱嘅。」

丁子朗就覺得每次脫衣服「騷肌」都有壓力。(胡凱欣 攝)

除了《俠醫》外，丁子朗在剛剛播出的內地短劇《搏憶》中都疑似飾演奸角，他被問到是否打算做「奸角專業戶」時，他笑指並不是自己能決定：「但係好彩因為遇到呢個奸角角色，希望暫時我聽返嚟嘅feedback，睇咗嘅同事都好鐘意，咁就希望觀眾都鐘意啦。」

丁子朗在剛剛播出的內地短劇《搏憶》中都疑似飾演奸角。(葉志明 攝)

丁子朗打算做「奸角專業戶」？。(葉志明 攝)

丁子朗指最近他的演藝事業像重新開始：「因為最近丁子朗呢個演員好似重新出發咁樣，啱啱內地有套劇，同霍建華嘅劇已經啱啱播咗啦，咁所以係我內地嘅出道。而呢個亦都係我覺得丁子朗作為一個演員嘅一個轉捩點，咁所以呢一排就係丁子朗再出發嘅一個時候。」而劇集播出後，丁子朗亦有問霍建華覺得怎樣，他指霍建華覺得不錯，於是他就放下心頭大石。而導演彭發亦有傳訊息給他：「佢都有同我講話幾好喎，今次丁子朗呢個角色一出嘅時候，大家都估我係衰人，咁究竟我係咪衰人呢？（得到導演的讚賞會否放下心頭大石？）放下咗一半嘅心頭大石啦。」他表示最近見到網民的反應都偏向正面，這個才是他覺得最重要的方向。

丁子朗指最近他的演藝事業像重新開始。(胡凱欣 攝)

導演彭發亦有傳訊息給丁子朗。(胡凱欣 攝)

丁子朗提到自己於內地出道，他被問到為何要選擇去內地出道是否覺得在香港已經混不下去。但一向樂觀正面的丁子朗就表示：「其實好開心做嘅演員有唔同嘅機會去唔同地方發展，咁雖然儘管普通話唔係我母語，但我都識少少普通話，就可以試下嘗試，不如去演下啦咁樣。其實除咗普通話之外英文，我都試過去cast一啲大啲荷里活嘅戲，雖然未cast中，但係我覺得慢慢一步一步嚟，有機會有一日大家喺唔同嘅平台、唔同嘅螢幕都會見到一個唔一樣嘅丁子朗出現。」

丁子朗被問到為何要選擇去內地出道是否覺得在香港已經混不下去。(胡凱欣 攝)