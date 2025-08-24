鄭中基余思敏離婚︱好友黃芳雯11字大爆女方最新狀況：會難捱啲

前有線娛樂新聞主播黃芳雯(Paula)自從成為HOYTV健康節目《健康關注組》的主持人後，她的生活習慣出現了顯著的改變。節目聚焦於各種健康議題，包括飲食、運動、心理健康等，促使黃芳雯不僅在節目上分享健康知識，更將這些理念融入自己的日常生活，逐步養成規律運動和健康飲食的習慣。

黃芳雯曾為好友余思敏澄清並非第三者。（葉志明攝）

今日（23/8）Paula現身元朗出席香港百年老字號餅家活動，接受《香港01》訪問時表示：「講真我做運動，都係因為做咗呢個節目主持之後而改變，因為敖嘉年佢哋成日都會做運動，講開做運動，我就喺節目上答唔到嘴。後尾做咗運動之後，係令我有好大嘅轉變。」

提到好姊妹余思敏（Sammie）同鄭中基離婚，Paula表示：「我覺得Sammie嘅心情都Ok嘅，當然係平伏咗好多啦，大家都明佢有好忙碌嘅事要處理，變咗佢一有時間我哋班好朋友都會約出嚟見面。（佢會否全面復工 ？）Sammie都有講唔知大家仲有冇機會一齊做幕前工作。而佢都有興趣嘅，不過佢都係照顧小朋友為主，但都期望多啲出嚟見大家拍吓節目做MC等工作。（當婚變傳出你有咩感受？）始終當你知道身邊好朋友出咗狀況點都會擔心。事件上佢真係好堅強，唔係我哋一般人會想像得到，我哋作為佢嘅朋友，只能作佢嘅後盾，俾佢知道我哋班朋友會撐住佢，我哋都同佢講，經歷呢個過程係會難捱啲，事情總會過去。」

Paula透露好姊妹余思敏心情無大礙。（葉志明攝）

鄭中基與前妻余思敏及兩名子女，決定勇敢面對病情。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基與前妻余思敏。(ig圖片)