吳業坤自爆與日籍太太相識經過　只相處數月決定結婚：無嘢係絕對

35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥，今年再創傳奇，變身運動員於五月代表香港遠赴烏茲別克出戰亞洲空手道錦標賽。坤哥為空手道創作的新歌《感激的直拳》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。節目中，他除了大談30歲才展開運動員第二人生外，亦披露了與日籍太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi )的相識經過，原來二人只相處了數個月便決定結婚，坤哥說：「有啲人三日就結婚，無嘢係絕對。」而談及十年大起大跌，坤哥更以滑浪比喻初出道的成功：「突然嚟咗個超級大浪，我係唔識落返嚟。」



吳業坤首代表港隊出戰空手道國際賽感痛快：我係香港運動員

吳業坤2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。

吳業坤2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。

吳業坤2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。

羨煞不少港男，四年前娶得日本嬌妻的坤哥，他稱2018年開始學日文絕非為追女仔，主要是因網上認識了一些音樂人有機會談合作並到日本發展，巧合地亦經日本音樂朋友介紹認識愛子，他說：「係緣份，一識佢幾有好感，畀佢好有自己個性吸引，相處好舒服。」坤哥與愛子認識不久後疫情爆發，他坦言幸好有科技，解決long D相思之苦，「long D咗一段長時間，好彩有網上平台，可以facetime一齊睇劇或電影，或者一齊對住個mon飲嘢。」

吳業坤與日籍太太濱口愛子( Aiko Hamaguchi )原來只相處了數個月便決定結婚。（IG@aikoooh__）

他承認婚前二人實際相處時間只是數個月已計劃結婚，「真係幾個月左右，究竟要拍拖幾耐先可以結婚？七年？十年？有啲人三日就結婚！無嘢係絕對，總之我覺得係timing要做呢件事！」再問坤哥怎樣認定愛子是適合他的伴侶，他說：「係佢所有嘢！靚唔靚見仁見智，最重要係佢唔會覺得我係吳業坤，我入行十五年，大家會畀唔同嘅報導或者作品影響對我嘅感觀，而我可以用最本我嘅身份同佢去相處，我唔係講吳業坤係一個好勁嘅人，但係佢就係鍾意我本人，同我真實性格，係好難得。」

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。（IG@aikoooh__）

坤哥感激愛子為他犧牲日本一切陪他來港定居，「求婚前都傾過，佢思想幾傳統，會嫁雞隨雞、會跟老公姓。到講到實體經濟問題，首先我響日本搵唔搵到錢？其次佢嚟香港又會唔會習慣？最後我無得放棄香港事業，所以佢要放棄日本嘅工作。」至於老婆有沒有考慮日本的雙親，他說：「好彩日本年青人同香港人好唔同，日本人好早就離開屋企去東京做嘢，係習慣咗獨立，主要係佢適唔適應嘅問題。」坤哥指太太適應力及語言學習能力強，居港三年多來，已解決語言問題，也在港認識了不少朋友及已成為KOL。

2010年《巨聲2》入行的坤哥，等了五年才有機會出歌，但一出就爆紅，談等待那五年，他說：「頭五年腦囟未生埋，見Alfred、Jay Fung好快有歌出，成日諗點解機會唔係我，無諗自己有幾唔得！」到爆紅兩年過後，坤哥深深體會何謂長江後浪推前浪，「我成日用滑水形容運，我本身諗住個浪細細地，我會滑得好順暢，但突然嚟咗個超級大浪，我滑到好高亦可以滑到，但我係唔識落番嚟，亦唔識點繼續接下一個浪。當時我嘅技能都唔能夠承接，睇返我以前啲相，又肥、頭髮又亂梳、眼鏡又核突又無突破，點會繼續有人支持我？起跌無得唔接受，唔同我學空手道努力就會有回報。」

吳業坤自2020年起練空手道。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤成為港隊代表出戰國際賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG：@kwangorrrrrr）

經歷起跌，坤哥學會感恩，「好彩而家仲有機會出歌，仲可以做呢啲咁唔commercial嘅歌，講真《感激的直拳》？搵邊個聽先？」坤哥指空手道令他學懂做人要有野心，「就算贏唔到，你都唔可以輸，因為今年十周年，所以都想開巡迴，內地已經開始緊，希望一站一站做返嚟。」