人氣巨星內地被偶遇再現幸福肥身高惹熱議　獨特步姿展現可愛個性

歌神陳奕迅（Eason）歷時三年、橫跨全球182場的《FEAR and DREAMS》世界巡演，在8月10日於澳門舉行終極尾場，圓滿結束。忙完演唱會，陳奕迅最近就忙於為他那籌備多時的演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS:NOW is the only reality》四出宣傳，包括在內地多個城市出席分享會活動，早前一站就去到北京，吸引不少觀眾捧場支持。而在北京的分享會上，陳奕迅就首次坦露自己的畢生遺憾，原來同一代巨星張國榮 (哥哥) 有關。陳奕迅的偶像是巨星張國榮，過去他曾因對方的一句說話而決心戒煙，專心做好音樂，哥哥對他影響力非常之大。

陳奕迅最近忙為紀錄片出席分享會活動。（陳奕迅微博圖片）

陳奕迅每一場紀錄片活動都吸引不少觀眾捧場支持。（陳奕迅微博圖片）

陳奕迅一直視張國榮為偶像。（視覺中國）

陳奕迅之後便到了成都站，昨日有網民於成都太古里偶遇陳奕迅並把影片放到社交網上分享，留言寫道：「意外收獲，陳奕迅迎面而來」。片中可見有一班人正向博主的方向行去，當中就看到了陳奕迅。陳奕迅身穿T恤短褲，戴上Cap帽，一身打扮十分casual樸素低調，不過在人群中也是一眼就能被認出來。而陳奕迅當時的步姿亦相當可愛，有點像步操似的，流露出他童心未泯的一面。另外，他的身形和身高也惹來了不少網民的熱議，指他的肚腩仔又出來了，再次見證幸福肥，也有人疑惑他的身高是否不高，問道：「他有沒有170cm？」片中所見陳奕迅在那班人入面他確是比較矮的。

陳奕迅在成都太古里被偶遇。(合肥活明星@小紅書)

