向太陳嵐揭往事承諾要養向華強前妻一世　提高20倍撫養費給丁佩

影視大亨向華強曾與女星丁佩有過一段婚姻，二人並育有一女兒向詠恒（又名向均羚），但他們最終在1980年離婚，結束了4年婚姻生活。而近日他的現任妻子向太陳嵐就在社交平台上透露，當年因為丁佩的一個舉動，令她主動提出會將撫養費從原本每月付5000元提高至每月10萬元，並霸氣地表明會養她們母女二人一輩子，不少網民聽後都稱讚向太有大姐大的格局。

一家人好幸福。（向太微博圖片）

向太不時拍片分享往事點滴。（影片截圖）

向太陳嵐在影片中透露，當年向華強與丁佩離婚時，法庭已判決他需每月付5000元撫養費給對方，但她就主動提出將撫養費提升至20倍，即每月要付10萬元：「他都傻眼了，我說不是我們，是我會養她們一輩子，你不用給。」

丁佩與向華強在1980年離婚。（影片截圖）

丁珮女兒向均羚（右）旱年現身上海醫院。（網上圖片）

而向太陳嵐之所以這樣做，皆因為丁佩為人爽快，她知道向華強正追求一個女孩子（向太陳嵐），但大家仍處於分居中，還未正式簽字離婚，所以最後她爽快簽字辦妥離婚手續，雙方沒有過多的糾纏，她這一個爽快舉動，讓向太陳嵐銘記心中，所以就希望在經濟上為她們母女作出補償：「他（向華強）追求我的時候，他還在分居中，那時候三年才可以離婚。然後，他那時候才分居一年多，所以還有一年多，可是我就念在女方毫不猶豫的簽了字，她知道他在追求一個女孩子，等於是她很爽快的簽了字。」離婚後的丁佩與向家人依然保持親密互動，大家關係仍然猶如家人。

向太陳嵐相當有霸氣。（向太微博圖片）