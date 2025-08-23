前港姐賀爸爸70歲大壽醒獅助威　家底豐厚擁美容王國身家逾5億

2007年落選港姐李潔瑩（Nicole）在2014年與黎諾懿結婚後，相繼誕下兩子，一家四口幸福美滿。日前李潔瑩為爸爸慶祝70歲大壽，她在社交平台曬出多張慶生照，並寫道：「雖說人生七十古來稀，到現在，只不過是中青，因為聽說現在都可以活到120歲❤️希望爸爸每年繼續身體健康，繼續每個星期兩次跑馬仔，繼續學你講：『回頭望過去，始終個句，有酒應該今朝醉。』 We Love You❤️」

出席活動。（IG@nicgogo）

黎諾懿和愛妻李潔瑩現身尖沙咀出席《慧妍雅集43週年慈善晚宴2025》。（葉志明攝）

一家四口幸福美滿。（IG@nicgogo）

溫馨。（IG@nicgogo）

相中所見，李潔瑩爸爸西裝骨骨，戴上眼鏡，十分醒神，完全不似已經70歲！不過由於近日黎諾懿身處馬來西亞與李佳芯（Ali）拍攝新劇《義和》，所以未能出席壽宴，但亦早有準備，李潔瑩透露：「老公努力賺錢養家，派出神獸醒獅驚喜到賀❤️等你返香港再合照❤️謝謝爸爸媽媽所有好朋友一同祝福慶賀❤️非常完滿的晚上❤️」現場見到有兩頭醒獅助興，還有財神及壽星公，而李潔瑩爸爸亦笑容滿面，看來十分滿意女婿的心意。

李潔瑩爸爸70歲大壽。（IG@nicgogo）

黎諾懿派出神獸醒獅賀壽。（IG@nicgogo）

近日黎諾懿與李佳芯（Ali）到馬來西亞拍攝新劇《義和》。（IG@lokyilai）

近日黎諾懿與李佳芯（Ali）到馬來西亞拍攝新劇《義和》。（IG@lokyilai）

出身富裕家庭的李潔瑩，家族經營美容生意，旗下開設逾10間美容纖體中心，更持有多個工商、住宅物業，估計身家逾5億，黎諾懿亦因此被封為「5億駙馬」。雖然黎諾懿兒時要靠綜援生活、住過劏房，兩人一度被指「女尊男卑」，但他未有理會閒言，一直默默耕耘，努力賺錢養家，近年更轉型做綜藝節目監製，同樣有聲有色！而黎諾懿與李潔瑩結婚以來亦一直十分恩愛，羡煞旁人！

好恩愛。（IG@nicgogo）

溫馨。（IG@nicgogo）

郎才女貌。（IG@nicgogo）

愈來愈靚！（IG@nicgogo）

李潔瑩曾任慧妍雅集會長。（IG@nicgogo）