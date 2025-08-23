58歲江欣燕被指面容扭曲身材走樣　健康惹擔憂親揭戒食一物致肥

現年58歲的江欣燕今年初因為眼睛大細不一而傳健康出現問題，及後她解釋自己患了甲狀腺亢進症，需要長時間食藥控制病情。昨日（22日）江欣燕出席TVB新劇《俠醫》的啟播活動，但就被指面容浮腫有雙下巴、身形也出現變化，她在台上面容出現扭曲，更不停碎碎唸，接着她與程可為在工作人員陪同下離場，小休過後，江欣燕當眾除鞋赤腳周圍走。

江欣燕同程可為一齊行紅地氈，欣欣被指肥咗好多，面容帶浮腫。(胡凱欣 攝)

江欣燕早前表示自己患了甲狀腺亢進症。(胡凱欣 攝)

《香港01》今日（23日）聯絡上江欣燕，她表示看過相關報導後稱：「好小事咋，甲狀腺好番好耐嘞，多謝你有心，一場誤會。」還反問：「有面容扭曲咩？」她指活動上穿上七吋高踭鞋，而梯級的闊度與鞋相約，擔心企得太耐會有危險，所以向公關提出到後台稍作休息，並沒有提早離場，她說：「我隔離程大姑（程可為）年紀都唔輕，要我哋企咁耐，唔知後台有冇櫈畀我哋坐一陣，就想等佢哋做完訪問，我哋先上返台大合照，我哋冇走到，喺壁報板後面坐，吹下海風。多謝大家愛護，一場誤會，（公關）叫我哋坐台另一邊，但外面多電線，所以板後面坐，因為又涼。其實唔應該司儀叫我哋上台，好似好尷尬。」

對於身材暴脹，原來另有原因，她解釋：「至於肥咗，係我做緊個project，大家唔使擔心。」及後她再補充：「肥咗係因為我戒咗煙，同埋戒咗酒，所以磅數會有啲郁動，我會瘦返㗎，大約12月、1月時，多謝你。」

江欣燕指自己早前戒煙。(小紅書截圖)

被指面容扭曲。(小紅書截圖)

江欣燕當時都仲未落台休息。(胡凱欣 攝)

TVB新劇《俠醫》舉行記者會。(胡凱欣 攝)

江欣燕活動中途同教授影大合照時已經落咗台休息。(胡凱欣 攝)

江欣燕年輕時好靚女。(視覺中國)

多才多藝。(視覺中國)