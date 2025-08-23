TVB小花復出未夠半年宣布懷第二胎　閃嫁富貴男友三年抱兩

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica），入行短短幾年就擔正做劇集女一，前途無限備受力捧，但2023年10月她突然閃嫁圈外富貴男友Calvin，同年年底公布懷孕喜訊，之後她就停工專心養胎，去年3月順利誕下愛女，專心相夫教女。不過今年年初陳嘉慧接受《香港01》專訪時就高調向公司𢯎撈，直言「希望多啲嘢做。」其後她獲安排復出拍攝節目《養生之旅》，但今日（23日）她突然曬出超聲波照，宣布再度懷孕的喜訊！

陳嘉慧（Erica）在2023年10月閃嫁圈外富貴男友Calvin，婚後2個月即宣布有喜。（資料圖片）

去年3月順利誕下愛女。（IG@001ericackw）

陳嘉慧寫道：「完成咗人生一個小目標三年抱兩👶🏻🙈💕睇吓harper幾開心🤭👶🏻做姐姐啦～希望呢兩個小怪獸錫住媽咪啦🥹一大一小都搞到媽咪嘔得好犀利🤢😒🥲#終於可以同大家分享#一家四口」陳嘉慧在2016年參加無綫電視臨時演員招募，曾客串劇集《溏心風暴3》，之後報讀TVB第29期藝員訓練班，畢業後順利入行。2019年陳嘉慧在劇集《解決師》中飾演學生，開始為觀眾熟識，翌年憑《迷網》中飾演變臉情婦「牛嘉碧」一角而大獲好評，其後更擔正劇集《愛上我的衰神》女主角，極速上位！

不過自2023年奉女成婚後，陳嘉慧一直停工專心湊女，今年年初陳嘉慧接受《香港01》專訪時表示希望事業步步高升，又指「之後再穩定啲先再考慮生B。」直至2月陳嘉慧終獲安排拍攝節目《養生之旅》，她在接受《娛樂新聞台》訪問時表示：「我都幾感觸，因為我估唔到自己生完小朋友，結完婚都仲可以企喺度同大家見到面，所以都幾開心。希望嚟緊新嘅一年可以多啲嘢做，多啲出現返喺螢光幕前，我未完全想Stay喺屋企做家庭主婦，因為畢竟我都係28歲啫。」想不到復出未夠半年又再懷孕！

今年年初陳嘉慧接受《香港01》專訪時表示希望事業步步高升。（資料圖片）

