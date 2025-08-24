「七魔女」友情疑現暗湧　文頌嫻兩度缺席閨蜜度假團引發網民熱議

圈中有不少知名閨密團，其中感情維持多年的，其中必數由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」。七人因工作結緣，同事變成朋友，雖然各有各忙，但常抽空為大家慶生聚會。早前眾人拉隊為湯盈盈老公錢嘉樂慶祝60歲生日，之後湯盈盈、佘詩曼、周家蔚及文頌嫻又結伴睇G-DRAGON香港站演唱會，近日閨蜜團相約外遊，竟然有一成員再度缺席。

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（佘詩曼微博）

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（影片截圖）

佘詩曼早前連拍兩劇《正義女神Themis》、《新聞女王2》，已預告要放一個月長假休息。佘詩曼完成手頭工作後，立即相約一班好姊妹，包括湯盈盈、鍾麗淇、周家蔚、姚樂怡、梁靖琪外遊度假，不過文頌嫻缺席。佘詩曼在IG分享了閨蜜團的合照，六人穿上黑色沙灘裙，大曬Fit爆身材，當中梁靖琪、鍾麗淇及佘詩曼的性感打扮最為養眼。

佘詩曼完成手頭工作後，立即相約一班好姊妹外遊度假。（IG圖片）

文頌嫻今年再次缺席。（IG圖片）

文頌嫻今年再次缺席，位置由梁靖琪家姐（下左二）頂上。（IG圖片）

文頌嫻今年再次缺席，位置由梁靖琪家姐（綠色背心）頂上。（IG圖片）

佘詩曼翻出去年旅行相比較，並還原去年的合照，佘詩曼留言：「同一班人、同一個post。一年後，再去旅行，一樣咁開心！」之後又更改：「今年。去年。期待明年！」而周家蔚就希望大家友誼永固，直到永遠，跟大家長長久久在一起。「七魔女」去年相約遊泰，當時文頌嫻已缺席，今年再次缺席，引起網民熱議，而位置竟由梁靖琪家姐頂上。有網民看到照片後，都忍不住留言討論：「哈哈哈嫻人很忙」、「文頌嫻呢？」、「為什麼沒有文頌嫻？」、「她去年好像已經沒有出現」。

「七魔女」去年相約遊泰，當時文頌嫻已缺席。(IG圖片)