TVB三屆視帝落街派傳單竟然無人認得　途人兜路走勁尷尬

現年60歲的郭晉安（安仔）去年5月宣布與歐倩怡結束18年婚姻，回復單身後一改以往Cool爆的低調作風，日前為其上市公司業務，在香港走到街上派發宣傳單張，但不少途人竟然認不出這位TVB三屆視帝，不停閃開，令郭晉安極為尷尬，低頭狂笑。

郭晉安為三屆視帝，離婚後狀態越來越勇。（葉志明攝）

郭晉安去年宣布與歐倩怡結束18年婚姻，他早前受訪稱仔女現時與他同居，並大方祝福前妻能找到另外一半。(微博@郭晉安歐倩怡)

郭晉安被傳與港姐冠軍莊子璇譜出父女戀。

郭晉安近年專注打理與胞姊郭致因的業務，出任非執行董事，成功帶領公司上市躋身「億萬富豪俱樂部」。今年初，郭晉安進駐內地社交平台，落力拍片與網民互動，對網民封他與吳卓羲、歐陽震華、王浩信及高鈞賢做「300歲男團」也很受落。日前郭晉安放低身段走到街頭派傳單，影片所見，郭晉安並沒有戴上口罩，以真面目見街坊，惟當他拿出宣傳單張派給路人時，不少人為怕「接單」都低著頭避開，即使有人抬起頭見到郭晉安，但都沒有太大反應，完全是「掂行掂過」。

郭晉安沒戴口罩落街派宣傳單張。（小紅書@安仔的小號）

不少途人都避開。（小紅書@安仔的小號）

不少途人都避開。（小紅書@安仔的小號）

見到郭晉安都似乎沒太大反應。（小紅書@安仔的小號）

影片用倍速變聲，以郭晉安第一身談感受：「不要在意別人的眼光，因為別人的眼光，根本沒空看你，你看我發了一路傳單，也沒有什麼眼光看過來，所以活出自我，讓自己開心，才是最重要的，俗話說得好，做人最緊要開心，因為......最好的養生，就是養心」。郭晉安最後一張傳單仍是派送失敗。他笑著擦走淚水與汗水，十分看得開，寫道：「下次遇到了可以接一下我傳單嗎？」

郭晉安都忍唔住低頭狂笑。（小紅書@安仔的小號）

+ 3

郭晉安近年專注打理與胞姊郭致因的業務，出任非執行董事，成功帶領公司上市躋身「億萬富豪俱樂部」。（小紅書@安仔的小號）

為拍片做埋搬貨。（小紅書@安仔的小號）

自嘲係「300歲男團成員」。（小紅書@安仔的小號）

郭晉安與吳卓羲、歐陽震華、王浩信及高鈞賢早前參與內地網上直播節目，五人更組成期間限定男團「TVB港劇男團」。（影片截圖）