「萬能Key」童星楊凱博暴風成長超靚仔　撞樣兩男神許光漢車銀優

說起楊凱博的名字，大家未必有印象，但如果睇圖就一定認得！2012年，他幫保險公司拍廣告，片中以招積表情說：「乜嘢係保險呀？」竟成為「萬能Key」，被網民改圖配上不同對白，甚至Key上張學友「食屎啦你」及秦沛「你大我呀？」的表情和對白，是為網絡經典。

就算記不到「楊凱博」名字，都一定認得這張圖。（網上圖片）

這些年來，楊凱博仍有在TVB拍劇，曾多次飾演陳展鵬、馬國明、王浩信等視帝的童年版，2022年起更成為邵氏旗下藝員。19歲的楊凱博目前他仍在讀大學，外型打扮比起當年可說是「暴風成長」，近日有網民更開Post讚歎他非常靚仔，引起激烈討論！

楊凱博演過不少視帝級人馬的童年版。（IG@nonoyeung）

自《城寨英雄》起，亦多次扮演童年版的陳展鵬。（IG@nonoyeung）

曾演過譚俊彥兒子。（IG@nonoyeung）

現為邵氏藝人的他，亦有參與《刑偵日記》。（IG@nonoyeung）

不少兒時可愛的童星也「小時了了，大未必佳」，但楊凱博不但打破了這個魔咒，網民留言指他沒有長歪之餘，甚至愈大愈靚仔，酷似兩位天花板級男神——韓國的車銀優以及台灣的許光漢！其中學同學更貼出一張他在課室睡覺的舊照，表示：「我係中學識左（咗）佢好耐，佢由中一入校就已經係校草，成日俾女追，連訓覺都好似車銀優😍」

楊凱博被指愈大愈靚仔，網民開Post討論，近8千人讚好！（IG@nonoyeung）

不止一人留言指他酷似最靚仔韓星車銀優！（IG@nonoyeung）

車銀優。（IG@eunwo.o_c）

亦有人指他似許光漢。（IG@nonoyeung）

許光漢（IG@kuanghanhsu）

許光漢（IG@kuanghanhsu）

網民指他像車銀優與許光漢。（Threads）

中學同學大爆他中一已經是校草，多女仔追。（Threads@babayaga.50）

除了靚仔，多才多藝的楊凱博還自小習武，當年曾揚威全港公開新秀武術比賽，分別在2014年、2015年的武術比賽中奪全能冠軍及亞軍，以及刀術冠軍，睇得又打得！他坦言小時候拍廣告被同學認出後，曾害羞而否認是自己，被問是否因被「惡搞」感不開心，他說：「嗰陣時又冇話會唔開心，反而係多咗人問你係咪個個小朋友，跟住我嗰陣時就會話唔係我黎，我哥哥嚟㗎（怕丟臉所以不敢承認？）唔喺，我反而驚係多人講我，冇話丟臉嘅，純粹係我怕俾人討論。

楊凱博還自小習武，當年曾揚威全港公開新秀武術比賽，分別在2014年、2015年的武術比賽中奪全能冠軍及亞軍，以及刀術冠軍。