無綫財經台主播離巢3年夏日大解放　馬蹄扣開胸泳衣盡現澎湃身材

無綫（TVB）前財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲（Chelsea）身材出眾，向有「新聞界咪神」封號。昨日（23日）溫蕎菲在IG限時動態分享坐遊艇出海片段，穿上馬蹄扣款開胸泳衣，澎湃身材震撼眼球！

溫蕎菲係前TVB財經台主播。（電視截圖）

這位新聞女神偷得浮生半日閒，趁天氣未變差之前乘坐靚遊艇出海，寫道：「1號風球我又出海，天氣好好」。溫蕎菲站在船頭位置拍照，見她穿上桃紅色三點式泳衣，下身披上同色系圍巾，身材勻稱腰肢沒有半點贅肉，還有一雙修長美腿，跟女明星相比一點也不輸蝕。另一段影片就投下震撼彈，溫蕎菲自拍大半身，近距離影低自己美貌，但不吸她的驕人身材吸引；她的比堅尼款式設計獨特，胸前的馬蹄扣形成一個小洞，豐滿上圍幾乎「迫爆Mon」，效果極為震撼。

溫蕎菲一號風球仍出海。（ig@qiao_qiao9）

比堅尼設計獨特，馬蹄扣開胸泳衣，令視覺震撼。（ig@qiao_qiao9）

温蕎菲原籍江西贛州，內地出世早年來港升學，畢業於香港城市大學之後，於2013年曾任職中央電視台CCTV 4台的新聞主播。温蕎菲在2015年加入無綫新聞部，擔任J5台的普通話天氣主播，翌年晉升為財經新聞主播，並有報道時事新聞。2022年2月，温蕎菲在社交平台宣布離巢，有指她之後轉戰金融界，擔任股票衍生品上市產品銷售經理的職務。

無綫財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲2022年宣布離開TVB。（IG/ @qiao_qiao9）

今年2月，温蕎菲透露被人騷擾及恐嚇，在社交平台發文寫道：「「去年11月開始，我收到自稱美籍華人L姓男子的恐嚇郵件，郵件直指我是詐騙犯，騙他來港投資，在網絡詐騙新聞漫天飛的時代，我以為只是釣魚或詐騙郵件，剛開始並未予以理睬，不過隨後該名男子不依不饒，持續給我及所在公司發送含有造謠和恐嚇內容的信件，我才開始意識到事件的嚴重性。」之後要報警求助。

旗袍look別具美態。（ig@qiao_qiao9）

温蕎菲間中都會派福利。（ig@qiao_qiao9）

